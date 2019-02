¡Que gobierne un independiente!

César García

opinion@laestrella.com.pa



Hace diez años, escribí un artículo sobre la necesidad e importancia de que el país fuese gobernado por un independiente para el periodo 2019 - 2024, y esta posibilidad existe, debido al desgaste y la escandalosa corrupción de los partidos políticos que han gobernado el país en los últimos 30 años.

En esta ocasión, precisemos quiénes son los verdaderos independientes (VI) de los seudoindependientes o los disfrazado de independientes (DI) que, a través de las candidaturas de Libre Postulación buscan ser elegidos por la mayoría de los votantes que, en el nuevo padrón electoral, los independientes representan el 53 % (1 460 680) de los 2 756 000 personas habilitadas para votar.

El concepto independiente es autónomo, es decir, exento de dependencia; en política, dícese del político o asociación de personas no vinculado a una organización o disciplina política. Para mayor aclaración, aquellas personas que se asocian, acuerdan o participan políticamente e inclusive realizan campaña a favor de un candidato de un partido político, estos son heterónomos o DI, y no independientes.

En el escenario político, el independiente es aquel que sostiene sus derechos y opiniones sin pertenecer a ningún partido político o ideología. El independiente no tiene compromisos partidarios, no busca acuerdos (alianza) con ninguna organización política, no responde a ningún grupo de poder económico.

El independiente (VI) que se postula a un cargo de elección, se reconoce por su autonomía y forma natural de expresar sus ideas para lograr objetivos de Gobierno, para el bienestar de todos los ciudadanos sin excepción, y no por el bienestar de los miembros de un partido político o alianza de partidos ni grupos de poderes económicos.

El independiente (VI) llega al Gobierno limpio de corrupción, a diferencia de los heterónomos (DI) o los candidatos de partidos políticos que, en su caminar por la politiquería, realizaron actos ilícitos en contra del Estado o permitieron que estos se dieran.

Es cierto que los independientes no tienen una estructura de organización para participar en una campaña política, pero eso no es argumento para descartar o negarle el voto a un candidato independiente, porque hay partidos políticos que tienen décadas de estar constituidos en organizaciones políticas y han perdido dos o más elecciones.

La realidad es que, cuando un partido político gana las elecciones, el candidato se ve obligado a nombrar en su Gobierno a muchos de sus miembros, aunque tengan que destituir a miles de funcionarios independientes o de otros partidos políticos. Este no es el caso si un independiente ganara las elecciones, porque no hay acuerdo, negociaciones ni clientelismo político que lo obligue, por el contrario, para poder gobernar, el independiente requiere de todos los funcionarios que laboran en el Estado sin importar su preferencia política.

No tengan la menor duda que, si los no-inscritos en partidos políticos (independientes) que, corresponden a la gran masa de votantes, le dieran su voto a un candidato independiente (VI) no habría forma de perder las elecciones; los dirigentes de los partidos políticos necesitan del voto independiente para ganar las elecciones, como ha sucedido en los últimos 20 años. Ciertamente, el voto es secreto y es probable que algunos independientes quieran votar por algún partido político; sin embargo, esto permitiría que se siga expandiendo el amiguismo, la corrupción, los favores y privilegios a los grupos de poder económico, si así sucediera, entonces nosotros también somos cómplices de los gobernantes corruptos que tanto daño le hacen al país.

Estamos en capacidad de cambiar el curso de la historia política de nuestro país, pero solo será posible si con tu voto eliges darle la oportunidad a un independiente (VI), no olvides que, en 20 años, has votado por candidatos de partidos políticos que no han cumplido con sus mensajes o mentiras que, nos hicieron pensar que cada uno sería diferente con sus lemas de ‘Todo por el Pueblo', ‘El Pueblo al poder', ‘caminando con el pueblo', ‘trabajando por el pueblo', ‘salud para el pueblo', ‘educando al pueblo', y el resultado ha sido la institucionalización de la corrupción mediante actos ilícitos que le han costado ciento de miles de millones de dólares al Estado y, no pasa nada y siguen pidiéndote tu voto.

ECONOMISTA - FINANCISTA.