Gastando lo ajeno

El Gobierno presupuesta sus gastos a través de una ley que dicta el Presupuesto General del Estado y que a su vez debe cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF). La LRSF establece un límite al déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) que no incluye Etesa, Tocumen, ENA ni el Canal. Actualmente ese límite está fijado en 0.5 % del PIB, lo que significa que para 2019, con un PIB de $70.5 mil millones, el déficit no podrá exceder $355 millones. Igualmente, el Gobierno presupuesta sus ingresos en base a la proyección de impuestos, dividendos del Canal y de empresas donde el Estado es accionista. Teniendo los ingresos y gastos definidos, se aprueba el Presupuesto del Estado. Y entonces surgen tres problemas puntuales que dan al traste con el manejo de las finanzas públicas. El primero es que, dentro del rubro de gastos, existen tres tipos de gastos diferentes: intereses de la deuda, gastos corriente (planilla, alquiler, subsidios) y gastos de capital (inversión para proyectos de infraestructura). La LRSF no diferencia si un gasto es de capital o corriente, con lo cual se puede tener un déficit sin haber invertido ni un solo real.

El rol del Gobierno es administrar correctamente la cosa pública, como hace un padre de familia responsable que asegura la consecución de ingresos y la administración de gastos, y procura que los gastos del hogar nunca sobrepasen los ingresos, porque de lo contrario la economía familiar si iría al despeñadero. Lo mismo debiera ocurrir en el Gobierno y hacer los ajustes para ser más eficiente en el control del gasto y en la recaudación de impuestos.

El segundo problema es lo concerniente al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), que en un principio fue el Fondo Fiduciario que se obtuvo con los dineros provenientes de las privatizaciones y, luego con el referéndum para la ampliación del Canal, se determinó que los excedentes de las ganancias del Canal también debían pasar allí.

En Noruega, por ejemplo, usan sus fondos soberanos para inversión en bienes raíces, bonos de energía, acciones bursátiles, etc., y los retornos se reinvierten para financiar programas sociales. En Panamá, desafortunadamente, se usan principalmente para balancear el déficit, costumbre canalla que además de maquillar la realidad del presupuesto del Estado, no genera ningún beneficio para el país.

La cifra del déficit de $355 millones que aparece en el Presupuesto General del Estado para 2019 es técnicamente el marco fiscal sobre el cual se proyecta el presupuesto, pero no es la cifra real. La cifra real es $1155 millones, es decir, $800 millones por encima de lo que permite la Ley. En otras palabras, el verdadero déficit es 1.5 %, el triple más alto de lo permitido por la LRSF. Y por años han balanceado presupuesto con dineros del FAP con la excusa de ajustar el déficit y evitar violar la Ley.

Y aquí el tercer problema. Al que viola la LESF, no le pasa absolutamente nada. No hay consecuencias ni nadie rinde cuentas. Es una ley que anecdóticamente se cumple siempre y cuando no llueva, porque el Gobierno de Martinelli pidió dispensa en cuatro de sus cinco años, supuestamente para enfrentar casos de emergencia nacional por inundaciones.

No hay que ser experto en finanzas públicas para darse cuenta de que el Gobierno necesita dinero urgente, porque los ingresos no han sido los esperados y los gastos son mayores de los presupuestados. Según el Balance Fiscal a junio 2018, la relación déficit / PIB estaba en 1.6 % en base a un PIB de $65.4 mil millones. Los ingresos aumentaron 0.8 %, pero los gastos subieron 17.6 % durante el mismo período del año anterior. Es decir, los gastos se dispararon 22 veces más rápido que los ingresos. Con lo cual, el déficit previsto de $315 millones subió realmente a $1061 millones, lo que explica perfectamente las razones del Gobierno para pedir urgentemente una dispensa de $900 millones para balancear el presupuesto antes de fin de año.

Como dirían los ‘caza fantasmas', ¿a quién vamos a llamar? Chinchorro ya no está con nosotros y a este Gobierno se le acaba el tiempo. Lo cierto es que lo que vayan a hacer, deben hacerlo para institucionalizar la figura del déficit para que nunca más exista discrecionalidad alguna para echar mano de los dineros ajenos para pagar gastos corrientes ni balancear presupuestos. Porque si el padre de familia puede ajustarse el cinturón cada vez que la cosa se aprieta, lo mismo debe hacer el Gobierno que tiene la responsabilidad de manejar correctamente la cosa pública.

