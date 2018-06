Garantía en piezas electromecánicas

Larissa Ramírez Coronado

opinion@laestrella.com.pa



¿Alguna vez le ha informado un vendedor de repuestos de automóviles que las piezas electromecánicas que está comprando no tienen garantía y que además, como consecuencia de ello, debe decidir si compra o no la pieza electromecánica bajo esta condición? Ciertamente, ante este escenario estamos frente a la compra de un bien nuevo, el cual nos informan que carece de garantía y que como consumidor tiene derecho a que le informen clara y verazmente las características del producto o servicio ofrecido y que el proveedor le traslade los términos de garantía proporcionada por el fabricante a sus intermediarios, el cual no puede ser inferior a la otorgada por este.

Ahora bien, es importante analizar si es legal la venta de piezas electromecánicas (nuevas) e informar que no tienen garantía, sin la posibilidad de probar su funcionamiento antes de su compra. El presupuesto jurídico de las normas de protección al consumidor en Panamá establecen de manera general que: todo bien nuevo tiene garantía y que se entiende implícita la obligación de garantizar al comprador el funcionamiento normal y acorde con el fin para el cual son fabricados dichos bienes. En otras palabras, así sea veinticuatro horas esa pieza electromecánica debe tener garantía, tiempo suficiente para conocer su desperfecto.

Por lo tanto, de no indicarse expresamente el término de la garantía, aplica la garantía legal de tres meses, sin perjuicio de que se pacte una garantía inferior, dependiendo de la naturaleza y precio del bien. No obstante, en este caso el proveedor le informa que no tiene garantía y que prácticamente usted está asumiendo el riesgo del funcionamiento de la pieza y de la experiencia del mecánico que la instala, sobre el cual recae parte de la responsabilidad que no pierda su inversión, pues estas piezas electromecánicas que se venden por mostrador para que el cliente las instale por su cuenta o se las instalen en su taller de confianza es diferente a la garantía que se da cuando el repuesto lo instala directamente el concesionario o taller autorizado que lo vende, y que tiene la certeza de que personas idóneas van a instalarla correctamente y sobre este servicio otorgan una garantía formalmente.

Pero, ¿por qué no dan garantía en partes electromecánicas los proveedores de repuestos para autos? Lo primero, es difícil saber qué causa un mal funcionamiento en un sistema eléctrico. Al respecto, algunas fallas más comunes son:

—. Batería dañada: cuando presenta bajo nivel de voltaje, calentamiento en el cableado, cables corroidos por ácido de la batería.

—. Falla en el alternador: ocurre cuando no hay voltaje suficiente o hay exceso de voltaje, diodos de rectificación dañados, falla en el regulador de voltaje, entre otras posibilidades.

—. Cortocircuito en el sistema eléctrico, esto puede ocasionar una demanda excesiva de corriente, incluso dañar los equipos.

Las advertencias van más allá, cuando se posee alguna modificación de partes eléctricas / electrónicas en el auto. Es por ello, que la recomendación esencial es revisar que el vehículo esté funcionando perfectamente antes de instalar piezas electromecánicas que no invaliden la garantía legal o ir a un taller responsable que dé garantía por su servicio.

ABOGADA