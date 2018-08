¿Qué tan frecuente es la revocación médica?

Jaime Raúl Molina

opinion@laestrella.com.pa



Revocación médica (‘Medical Reversal', en inglés) es el fenómeno por el que una práctica médica establecida es refutada por evidencia científica posterior de mayor solidez. Esto ocurre con muy mayor frecuencia de lo que creemos.

Ejemplo clásico de revocación médica es la práctica de la sangría, por la cual el médico provocaba una incisión en alguna vena del paciente, con la intención de extraer cierto volumen de sangre. Dicha práctica estaba basada en la idea de que la salud humana requería del adecuado balance de los ‘humores' del cuerpo, y que las patologías en general resultaban de un desequilibrio en dichos humores. Esta práctica se extendió en Occidente desde al menos el Siglo V a.C. —mencionada por Hipócrates— hasta el Siglo XIX. George Washington fue víctima de esta práctica médica, cuando por una inflamación de garganta fue sometido a sangría y, en lapso de diez horas, le extrajeron poco menos de cuatro litros de sangre, ¡imagínese! Washington murió a los pocos días y hoy se considera que probablemente fue la sangría lo que le causó la muerte.

Quisiera decirle que con la sangría terminó la historia de las revocaciones médicas, que con el Siglo XX llegó la infinita sabiduría científica y que ahora las revocaciones médicas son raras. Pero le mentiría. Un análisis (Prasad, et al. The Frequency of Medical Reversal, Archives of Internal Medicine, 2011) de los estudios publicados en el New England Journal of Medicine en el año 2009 arrojó que de 35 estudios que sometieron a prueba prácticas médicas establecidas, 16 (46 %) arrojaron resultados que corroboraban el beneficio de la práctica médica en cuestión, otros 16 (46 %) reportaron resultados que contradecían la práctica médica correspondiente, y tres (8 %) arrojaron resultados no concluyentes. Tome en cuenta que este análisis solo consideró prácticas médicas ya aceptadas (‘established medical practices'), es decir, no incluyó prácticas médicas experimentales ni muy novedosas.

Un ejemplo relativamente reciente de revocación médica es la cirugía artroscópica para tratar osteartritis de rodilla. Hace años, esta cirugía solía ser practicada de modo muy extendido en Estados Unidos, hasta que en 2002 un estudio (Meseley, et. al. A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery, New England Journal of Medicine, 2002) sometió a prueba su efectividad. El estudio fue realizado con 180 pacientes diagnosticados con osteoartritis de rodilla, divididos en dos grupos, uno asignado a recibir cirugía artroscópica de rodilla y el otro grupo asignado a tratamiento de placebo. Los pacientes en el grupo de placebo recibieron una cirugía falsa, es decir, fueron llevados al quirófano, anestesiados, se les hizo las incisiones y simularon hacer la debridación y lavado típicos, pero no hicieron realmente nada más que la anestesia y las incisiones. El seguimiento dado a los pacientes de ambos grupos al año y luego otra vez a los dos años, arrojó que los pacientes que recibieron la cirugía real no habían tenido mejor progresión que los pacientes que solo recibieron la cirugía de mentiritas.

En años posteriores también se sometió a testeo, en múltiples estudios, la efectividad de la cirugía artroscópica en el tratamiento de rotura de menisco por proceso degenerativo (distinto de rotura de menisco por trauma). Los resultados han sido similares: dicha cirugía no es mejor que otros tratamientos menos invasivos, como terapia física. Sin embargo, aún la cirugía artroscópica, tanto para tratar osteoartritis de rodilla como rotura meniscal degenerativa, sigue realizándose en grandes cantidades en los Estados Unidos. Esto, a pesar de que luego de múltiples estudios confirmatorios, los lineamientos han variado y ahora se recomienda no proceder con dicha intervención para ninguno de los dos diagnósticos, salvo en ciertos casos excepcionales.

Esto es bastante común: una práctica médica establecida es refutada por la evidencia, pero no es abandonada de inmediato por los expertos. Como describe Thomas Kuhn en su clásico La estructura de las revoluciones científicas , los paradigmas suelen sobrevivir por mucho tiempo después de haber sido claramente refutados por la evidencia. Muchas veces toma que los expertos que se formaron con el viejo paradigma se vayan retirando y sean reemplazados por otros nuevos, no comprometidos con el viejo paradigma. A esto se refería Max Planck cuando señaló que la ciencia avanza un funeral a la vez. En el contexto de intervenciones médicas invasivas, el truco del paciente es que el funeral no sea el de él, resultante de una complicación por cirugía innecesaria.

ABOGADO