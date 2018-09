¿Fracasó el baloncesto?

Luis Miguel Hincapié

Recientemente leí un artículo, escrito por el periodista deportivo Bienvenido Brown, donde palabras más palabras menos atribuía la reciente derrota de la selección de baloncesto de Panamá ante Estados Unidos a la mala dirigencia de Jair Peralta.

Me llamó poderosamente la atención esa aseveración, pues creo que el señor periodista no ha prestado la suficiente atención o mejor dicho, no ha visto lo que ha sucedido en el deporte los últimos años, especialmente durante la presidencia de Jair Peralta. Y sí, no esconderé jamás que favorezco la presidencia de Peralta, después de todo, además de ser un gran conocedor de ese deporte, fue selección nacional durante muchos años, fue mi compañero de escuela, de equipo y sigue siendo un amigo cercano. Pero al margen de esa gran relación de amistad, como fanático del baloncesto, debo decir que hemos dado pasos grandísimos en lo últimos años.

Veamos, y solo como algunos ejemplos sin necesariamente citar la selección mayor que parece haber sido el foco de las críticas, lo que ha pasado dentro de este período. Hemos visto crecer el baloncesto femenino, en diversas categorías, algo que no veíamos antes, esto incluye participaciones internacionales, lo cual ha aumentado la afición femenina por este deporte. Hemos visto muchos jóvenes nuevos jugando, fuimos a un mundial de categoría Sub-17, otra de las críticas del periodista. Hay más ligas recreativas, ligas de exalumnos, bancarias, de abogados, de escuelas, empresariales, es más, uno de los lugares donde se hacen estas ligas, tuvo que adicionar una cancha por la alta demanda. ¿Que se necesitan más infraestructuras? Sí, es correcto, en eso tiene razón el señor periodista, pero no se puede decir que no se ha intentado, y menos que se ha dejado de trabajar por falta de instalaciones.

Le pregunto al señor periodista, ¿ha ido a los juegos de la LPB?, la que usted le atribuye al diputado Valderrama, al que también me une una gran amistad, y en la que el gimnasio de la USMA se llena a capacidad la mayoría de las fechas, la que está llena de niños y niñas con sus padres, y donde los niños quieren tomarse fotografías con sus jugadores favoritos, algo que debo reconocer, tampoco veía desde hace años cuando mi padre me llevaba a ver al Flexible Smith.

¿Ha visto cómo se han llenado las finales en el Roberto Duran los cuatro años de la liga? Sí, esa misma que creó el diputado Valderrama con un grupo de empresarios que cree en el baloncesto. ¿Ha visto que todos los campeones de la LPB han estado jugando la Liga de las Américas? Quizás no han ganado, pero están allí, y eso hay que reconocerlo como un paso importante.

En este orden de ideas, lo invito señor periodista a revisar su apreciación sobre los resultados alcanzados, creo que vale la pena reconocer que se ha hecho un trabajo. ¿Que hay que hacer más? Por supuesto que sí, pero me atrevo a decir que el fanático reconoce que el baloncesto está de vuelta en Panamá y es en gran parte gracias al trabajo de la Federación. No politicemos todo, es más fácil asumir una posición crítica de lo que otros hacen que asumir el reto de hacer y trabajar. Todos tenemos derecho a opinar y a opinar diferente, pero también tenemos la obligación de aportar, y con hechos concretos, para contribuir a nuestro progreso como sociedad, como federaciones deportivas y como país.

ABOGADO