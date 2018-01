¡Feliz 2018 a todos los panameños!

Mireya Lasso

opinion@laestrella.com.pa



Nos llegó el nuevo año con su alegre espectáculo de fuegos de artificio y el estruendo de explosiones que anunciaron, a la medianoche, otro nuevo comienzo. Ya todo el bullicio pasó; ahora, con el país en silencio, es momento de mirar hacia delante para examinar nuestra agenda de los próximos doce meses. Gobernantes y gobernados tenemos la propia, en un año interesante, cuajado de actividades trascendentes. No es momento ya de mirar hacia atrás, lamiendo nuestras heridas por lo que pudo ser y no fue; toca ahora mirar lo que resta de los 365 días. No se trata solo de desearnos suerte sino de trabajar con ahínco, porque hay cosas muy buenas que motivan optimismo, como también algunos riesgos que podemos controlar.

Comencemos por regodearnos por la hazaña de nuestros futbolistas al llevarnos al Mundial de Rusia: hecho inédito que pondrá nuestra bandera en la mirada de los hinchas y no hinchas del mundo. ¡Con cuánto orgullo veremos desfilar nuestra enseña patria durante la apertura de las competencias! Durante la primera mitad del año, Panamá estará pendiente de la preparación del equipo e, independientemente de los resultados, nadie nos quitará ‘lo baila'o.' El esfuerzo nacional, a continuación sin pausa, será seguir abonando el semillero de futuros mundialistas.

También en los siguientes doce meses nos estaremos preparando para la JMJ/2019. La designación que nos confió el papa Francisco demanda un esfuerzo que incluye a todos los panameños; trasciende el aspecto religioso, importante por sí solo, y crea movimientos económicos y turísticos concentrados de proporciones hasta ahora no conocidos. Es un reto para todos del cual debemos salir airosos. A nadie le es dado darle la espalda o escurrir el bulto.

Al Gobierno nacional le corresponde la conclusión, en tiempo y con éxito, de varias obras públicas en ejecución. Cabe destacar dos: la Línea Dos del Metro hacia el este y el inicio programado del diseño y construcción de la Línea Tres y del Cuarto Puente sobre el Canal hacia el oeste. Eliminarán el calvario de miles de personas torturadas con un servicio de transporte urbano que les impide poder disfrutar una vida provechosa en el núcleo familiar. A esos trabajos se suman obras programadas por la Alcaldía del Distrito Capital; con un presupuesto municipal jamás visto, de más de B/.300 millones, tratará de hacer más amigable nuestra capital como preludio a la celebración en agosto de 2019 del D Aniversario de la fundación de Panamá Viejo.

En cuanto al desarrollo económico, hay factores que, bien manejados, pintan color de rosas. Se prevé: crecimiento de más de 5 %, mayor de la región; ingresos del Canal de Panamá, siempre en aumento, y explotación de yacimientos de cobre que, junto al Canal, será una fuente muy importante de recursos económicos para el Estado que permitirán desarrollar proyectos eficientes para disminuir desigualdades que acarreamos por mucho tiempo; nuevas relaciones con China y posibles proyectos conjuntos bien manejados.

Nos quedan, sin embargo, retos viejos y nuevos. Los nuevos incluyen la actividad política en ciernes que puede caldear el ambiente fuera de los límites impuestos por una civilidad básica. El tono con que se desarrollen las tres importantes primarias del año marcará la pauta para las elecciones generales. De los viejos: problemas de sobrecostos y coimeros que quedan pendientes a la justicia y el alto costo de la vida no amainará, porque es una realidad mundial.

En fin, en un panorama con sus evidentes claroscuros, es responsabilidad de todos echarle ganas y aportar en el esfuerzo. Es el reto del nuevo año que debemos encarar con decisión.

EXDIPUTADA