Ética: una cuestión permanente

Ernesto A. Holder

opinion@laestrella.com.pa



Nuevamente dedico este espacio al tema del periodismo nacional y los medios de comunicación y eso por una razón sencilla: construir una sociedad moderna y pujante que se enfoque en mejorar las condiciones de vida de todos sus asociados, en estos inicios del siglo XXI, requiere de una visión estratégica y socialmente responsable de los medios de comunicación social; y para los efectos, requiere de un periodismo serio y responsable. Esto ya se ha dicho de muchas formas y por muchos… preocupados por el rumbo que viene tomando la sociedad, liderado en gran medida por los medios de comunicación (los tradicionales y los electrónicos).

El jueves 30 de agosto, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) instaló su Tribunal de Ética; ‘en un momento ‘delicado' en cuanto al manejo de información en redes sociales', tal como informó La Estrella de Panamá. En un comunicado difundido sobre el tema, el CNP señaló que: ‘Hace mucha falta la ética hoy. Esta instalación (del Tribunal de Ética) cobra gran fuerza debido a lo delicado que está el manejo de la información en las redes sociales y en los medios convencionales'.

La instalación del Tribunal de Ética, presidida por el periodista Rolando Rodríguez, se da por amenazas a los periodistas en el desempeño de sus labores y con denuncias a los mismos que han llegado al sistema judicial. En su intervención, Rodríguez señaló que: ‘toda persona que se sienta afectada puede presentar una queja ante el Tribunal', el cual está en la obligación de analizar la demanda, y emitir un fallo y transmitirlo.

El seguimiento a los casos de corrupción ha sido puntual y decidido. En varios de ellos, si no fuera por la labor de periodismo investigativo de algunos medios, no nos hubiéramos enterado de muchos de los asuntos que hoy están denunciados en el sistema de justicia. Pero las amenazas y demandas presentes no son el único problema que merece que el Tribunal de Ética se active. Ya hace más de una década señalé que el CNP debiera pronunciarse sobre lo que está ocurriendo con los noticieros de televisión, especialmente en las horas que se consideran de ‘primetime'.

Día tras día, el ‘lead', y generalmente los siguientes treinta a cuarenta minutos de transmisión, los noticieros las dedican a los asesinatos, robos, asaltos, tráfico de estupefacientes, tumbe de drogas, guerras entre pandillas, accidentes vehiculares, violaciones, actos de incesto, prostitución, etc. La comercialización de cada minuto de transmisión ha llevado al periodismo a arrodillarse ante las necesidades comerciales de las empresas televisivas: desvirtuando su esencia informativa universal y justa sobre todos los temas que involucran el desenvolvimiento social, para encajonarlas y convertirlas en espectáculos circense que enaltecen lo banal, lo ordinario y destructivo de la relación humana y social.

El CNP y su Tribunal de Ética deben saber, al igual que yo, que el rol primordial de los medios es comercial y que los ‘ratings' y el mercadeo determinan la programación, el diseño del horario, la publicidad y el costo de los espacios. Eso incluye las horas informativas; por lo que, la razón de ser de los periodistas y sus inquietudes por resumir otras actividades y otros tipos de historias e informaciones se contraponen a los objetivos lucrativos del medio. La semana pasada hablamos sobre ‘El deber de los trabajadores de los medios', en relación al tema de los periodista que posiblemente estén en la planilla de diputados. El CNP tiene por obligación que revisar y pronunciarse sobre ese tema.

Anteriormente discutíamos que como responsables de la profesión era necesario ‘volver sobre los conceptos generales y básicos en el tratamiento de la información para que los que ejerzan este oficio, comprendan que su injerencia en la discusión pública, constituye uno de los pilares en la construcción y desarrollo de la condición social de la nación'. No podemos tener voz en la redefinición de nuestro contexto social, si no atendemos a tiempo, y de manera puntual, las desviaciones del oficio.

Ya decíamos que ‘los medios deben abrir espacios para que los periodistas practiquen juiciosamente su profesión. Que tengan una justa oportunidad de moldear positivamente la vida de las personas, darle forma al contexto social, exponer las injusticias, crear discusiones interesantes que coadyuven a la solución de problemas'. Vigilar que haya ética es una labor permanente de todos los componentes del oficio.

COMUNICADOR SOCIAL.