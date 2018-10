Este 19 de octubre

Carlos Augusto Herrera

Ventura Solís, Matías Rodríguez, José Ríos, José María Benavidez, Idelfonso Pérez, Blas Tello, Eugenio Barrera, José Burgos, Carlos Rodríguez y Edgar Pérez fundaron a Chitré el 19 de octubre en 1848. Los historiadores Francisco Delgado y Humberto Huertas, han tratado de deslindar el nombre de Chitré, en base a lo recabado por el escritor Alfredo Castillero, centrado en grandes maizales sembrados con la variedad nominada ‘chitreca', que han sostenido en forma de elisión. Huertas ha insistido en el yerro sobre la fecha de la fundación, siendo la tercera población fundada por los españoles en el Istmo, el 3 de mayo de 1558, con el nombre de Santa Cruz de Cubita. Esta es parte de la historia.

Al soltar el carrusel de recuerdos matizados de alegrías y tristezas, exhibo mis vivencias acumuladas en estos largos años de pintoresca existencia, con el vislumbre de aquel 10 de octubre de 1948, al celebrar el centenario al bautizar dicha avenida frente al antiguo parque infantil, que en otrora le decían el parque de los enamorados y el preferido lugar en que se jugaban la fiesta de los toros, con Luchita Geenzier vestida de negro, que con su garbo derramaba su belleza celestial, montada en su vistoso alazán blanco y, todavía con su abuelo Blas Tello. Así vivimos embriagados con esa alegría de eventos sucesivos que menguaban la pobreza comunal que supo maquillar Alberto con su música ciega que se nos anidó en el alma con la tonada de Eneida, por aquel apoteósico amor de cuerdas, mientras el negro Beltrán discorde maromeaba y Chapita mostraba sus dotes de torero con Apolinar Centella (a) Pulún, quien sin camisa atajaba el ganado.

Todavía a la distancia siento ese aroma que trae la brisa que anuncia la estación seca con las florecitas moradas y la llegada sucesiva de todas las fiestas en un carrusel cídico en los que participamos con la ropa olorosa al guandú, bien almidonada y alérgica a la plancha calentada al carbón; de sentir la nostalgia por los regalos que se quedaron en los pedidos, mientras otros derrocharon, pero ni siquiera por esto se pudo atizar la envidia.

Hay tantas cosas que decir que se asoman inquietas a los recuerdos, cual las golondrinas que taponaban las rendijas del techo del colegio José Daniel Crespo, en ese sucesivo ir y venir, ajenas al cansancio o a las miradas vacías de los apocopados en sus propios asuntos. Hace tanto que no las veo que seguramente ya no existen, al igual que pasa con tantos personajes que ahora se suman al repaso o se asocian a una anécdota.

Todo se reduce al ayer sin ese mañana truncado por la inexistencia en una lucha tenaz contra el olvido resguardado en cada calle, callejón o vericueto, como ese camino al río Las Peñitas que ya no está, o ese quiosco del Parque Unión sin Esteban, afanado en ese arreglo de relojes de pared o las primeras planchas eléctricas, en ese mundo de la invidencia que afloraba por encima de lo imposible, lo que desgastó a Min Luque al tratar de averiguar en el mundo del tacto la capacidad de dar valor al dinero en intrincados vueltos del ciego, o de tantos afanes pueblerinos al acorde del continuado gemir o el llorar de las cometas encaramadas al rescoldo del sol fulminante.

Y qué les puedo decir de los míos, de los conocidos o de los allegados, en esa perenne lucha por idealizarlos, esfumados del mundo material de los sentidos, del sudor con lágrimas, de la sonrisa con dolor o de la nostalgia por la prematura partida. Siento que cargo la historia de los demás mientras viva y después entramos en el cementerio del olvido, por eso esta lucha para resguardar la existencia por encima de la extinción, que se aumenta al momento de la despedida sin aviso, y por eso no hay consolación ni nada que pueda mitigar el dolor, por más repellos de salmos o de la fe con que se reviste la conformación, frente a los misterios de la muerte inesperada o de la otra, pero ahora los puedo vivenciar en ese mundo astral del ayer montados en una carreta engalanada con las pencas alusivas en el domingo del paseo por esas calles sudadas y los veo a todos en un solo cuerpo, con las sonrisas del pasado abanicar el perdón por la maldad ahora deshecha; ellos me llaman, y me esperan junto a los míos para seguir en la danza eterna del amor por mis padres, mi hijo y hermano menor. Gracias coterráneos.

