Estamos ante un cambio de Era

Desde hace varios años vengo sosteniendo que no estamos en una Era de cambios, que lo que presenciamos es un cambio de Era y eso, es mucho más profundo y radical, por lo cual genera una serie de desajustes que nos están impactando a todos y en ocasiones nos cuesta asimilar tantos cambios a la vez.

La velocidad a la que se suceden los cambios es tal que, los avances del mundo en los últimos 30 años han sido más grandes que en los últimos dos siglos. Esos avances están sucediendo a una rapidez vertiginosa y son por ello, quizás, todos los desajustes que vemos en el planeta.

Ahora, cuando vemos lo que está sucediendo en las democracias latinoamericanas —fundamentalmente—, pareciera que estas van en contravía a los avances del mundo. Veamos algunos hechos preocupantes.

En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández hace cambios en la conformación de las cortes del país, y estas a su vez, en una decisión insólita, generan un fallo en el cual, con subterfugios, obvian la norma pétrea de la Constitución hondureña y permiten que el Sr. Hernández vuelva a postularse a la Presidencia.

No conforme con ello, se realiza la elección y la misión de observación de la OEA emite un informe en el cual sugiere que la elección debe repetirse, pues hubo demasiadas irregularidades. Sin embargo, más allá de esa declaración, pues no ha sucedido más nada, aparte de un daño enorme a la democracia.

En Guatemala, que tendrá elecciones este fin de semana, la Corte Suprema de Justicia ha sacado del juego a varios partidos políticos y a varios candidatos presidenciales, con lo cual la temida judicialización de la política se volvió una realidad. Nuevamente, la democracia sale afectada.

Por otra parte, en Nicaragua desde hace años, Daniel Ortega ha venido cooptando todas las instituciones del Estado, lo que le ha permitido hacer la doble tarea de, por un lado politizar la justicia y por el otro judicializar la política. Lo que lo ha llevado a aniquilar política o judicialmente a sus adversarios. Hoy, es conocida la enorme crisis que atraviesa ese país y la cantidad de muertos que se ha producido en las protestas del año pasado, además de los centenares de presos políticos que el régimen de Ortega ha puesto tras las mazmorras, por el simple hecho de levantar su voz contra el régimen. Nuevamente, la democracia, además de los DDHH, son vapuleados.

En República Dominicana, todo el país está en vilo esperando la decisión del presidente Danilo Medina de si se vuelve a postular o no. Esto a pesar de que ha sido electo presidente dos veces y, según la Constitución no podría volverse a postular. Mientras el debate sigue, la pregunta es si ¿una nueva postulación del presidente Medina afectará o no la democracia?

Mientras, en Bolivia, el presidente Evo Morales, convocó un referéndum para que ‘el pueblo' decidiera si querían que él —Morales— pudiera postularse nuevamente. La Constitución es muy clara y sencillamente no se lo permite; sin embargo, el referéndum se hizo y Morales lo pierde.

Meses después el máximo Tribunal de Justicia de Bolivia emite una sentencia insólita en la cual afirma que es un derecho humano del Sr. Morales postularse nuevamente a la Presidencia y que por lo tanto la protección de sus DDHH prevalece sobre lo que dice la Constitución. Nuevamente la democracia es vulnerada y humillada.

El caso de Venezuela es quizás el ejemplo más dantesco y gráfico de cómo un pequeño grupo de personas se fue adueñando del Estado, fue cooptando todas las instituciones del Estado, borrando las líneas entre Estado, Gobierno y partido. Venezuela es un modelo aberrante, que ha logrado perfeccionar al cubano, lo cual ya es mucho decir, donde lo que cuenta es la voluntad de un grupúsculo, el cual, con su actuar, desprecia y mancilla día a día la democracia y los DDHH.

Solo he nombrado algunos ejemplos de la región para ilustrar uno de los posibles efectos de este cambio de Era. Estos desajustes sobre la calidad de la democracia, sobre el menosprecio a los DDHH, tienen que llevarnos a reflexionar y pensar que, con todos los defectos que pueda tener el sistema democrático, este es perfectible y es el único en el cual los ciudadanos somos protagonistas de nuestro propio destino. Claro, para ello, los ciudadanos debemos ejercer nuestra ciudadanía todos los días.

Estaremos en un cambio de Era, pero, estos desajustes se irán depurando en la medida en que nosotros tomemos la decisión de actuar y, urgen que actuemos.

