Escenario social y el 4º Centenario de la Fundación de Panamá la Vieja

Vilma Chiriboga

opinion@laestrella.com.pa



La celebración del 4º Centenario de la Fundación de Panamá la Vieja el 15 de agosto de 1919 ocurrió en un ambiente signado por cuestionamientos a quienes tenían la responsabilidad de impulsar el país hacia el bienestar común, de pensar en la patria. Así lo revela un artículo publicado por La Estrella de Panamá el día 19 de agosto de 1919, con el título ‘Labor que se impone'. En este escrito, por ejemplo se le hacía un llamado a la Asamblea Nacional para que legislara leyes bien pensadas y meditadas. Decía el articulista: ‘en todo país bien organizado existen disposiciones claras que sirven de pautas para expedir el presupuesto. Solo así puede evitarse lo que acontece en Panamá, que diputados ignorantes, inexpertos y poco escrupulosos hagan del presupuesto nacional lo que está más de acuerdo con su apetito. Además, una ley como la de que tratamos suele poner coto a la intemperancia y al desorden administrativo…'. En otra publicación de la misma fuente, denominada ‘Interregno Pernicioso', el autor se refería a la situación económica en los siguientes términos ‘los víveres alcanzan precios prohibitivos, el pan de cada día dejará de serlo dentro de poco para convertirse en pan de cada mes, no hay estímulo para la producción, lo ociosidad continúa entronizándose con grave perjuicio del bienestar de las familias'. En tanto, Eduardo Chiari al pronunciar su discurso con motivo de las actividades del 4º Centenario de la Fundación de Panamá, en calidad de presidente del Consejo Municipal, manifestó que desde 1673 hasta hoy la ciudad de Panamá ha sido objeto de la mayor transformación en la política como en el aspecto comercial… expresó que las mejoras que hoy tenemos no son obras nuestras. Se las debemos a nuestra posición topográfica, a las necesidades de nuestros vecinos, a una población acostumbrada a vivir del tráfico como en el Panamá de antaño. También, hizo un llamado a variar el rumbo y que todos se esforzarán por hacer de Panamá una gran capital, que haya menos indiferencia y menos egoísmo en las clases directivas para que su ejecución venga a ser estímulo poderoso en la lucha del bien común. Recalcó la necesidad de trabajar por Panamá, para que no se quede estacionaria a la orilla de la ruta'. De lo expuesto, todo parece indicar que el escenario social descrito en 1919 variará muy poco para el 2019, un año donde las fricciones y las ansias de poder político tendrán como norte promesas electorales incompatibles con los intereses personales de quienes lo promueven.

En medio de este panorama social, las actividades con motivo del 4º Centenario de la Fundación se realizaron. El Periódico el Diario de Panamá, el 15 de agosto de 1919, tituló una de sus páginas así ‘Inmensa Romería a Panamá - Celebración del Cuarto Centenario de su Fundación - Discurso del Doctor Eduardo Chiari y del Señor Conde de Sant Simón, representante de España en Panamá. Además, la fuente divulgó que con motivo de la celebración de la Fundación ‘A las siete de la noche hubo una hermosa iluminación en todos los edificios, y conciertos en las plazas de Cervantes (hoy Parque Belisario Porras) y de Santa Ana'. Por otra parte, una serie de artículos salieron a la luz pública. Entre estos: Panamá la Vieja de Ricardo J. Alfaro y Panamá la Vieja de Samuel Lewis. Alfaro decía que la ‘fiesta celebrada hoy es un tributo que pagan a la ciudad muerta, los habitantes de la ciudad viva. La Panamá de Fernández de Córdoba conmemora la fecha de fundación de esa primera ciudad que pereció quemada en el ataque de los piratas de Morgan'. Mientras que Lewis presentó una descripción detallada e interesante sobre la ciudad de Panamá la Vieja. Entre otros aspectos, anotó ‘A lo largo de los caminos de Portobelo y de Natá desarrollábanse dos arrabales… el de Malambo y el de Pierdevidas. Nacía el primero en el Puente del Rey… y terminaba en la Ermita de Santa Ana, el segundo seguía la dirección de la ruta por el Cerro de la Matanza, en cuya cumbre se hallaba la Ermita de San Cristóbal'.

PROFESORA, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.