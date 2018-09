Escándalos pendientes

Mariela Sagel

opinion@laestrella.com.pa



Ahora que ya tenemos dos candidatos a la Presidencia y seguramente tendremos dos más para fin del próximo mes, podemos ir vislumbrando lo que le va a tocar al que ocupe el Palacio de las Garzas, que es como en Panamá se conoce a la residencia presidencial.

En primera instancia está el tema de Odebrecht, que entre promesas y postergaciones la procuradora Kenia Porcell nos ha ido llevando al juego de la gallina ciega. O mejor dicho de forma cruda, nos ha agarrado de pendejos, encubriendo a quien la puso allí. Esa firma brasileña, que está en el ojo de la tormenta en todos los lugares donde ha hecho obras (aquí todavía tiene contratos, a pesar de los escándalos, de las acusaciones, subidas y bajadas de la Fiscalía y las detenciones preventivas) y más de un mandatario en países donde tenía contratos ha tenido que dimitir, porque se le ha comprobado su vinculación con esa empresa constructora, sigue tan fresca como si no hubiera pasado nada.

Está lo de Financial Pacific, en el que no solo hay una persona desaparecida, sino un montón de hilos sueltos que han llevado a más de uno a guardar casa por cárcel. ¿No es hora de que la procuradora haga su trabajo y le meta velocidad a este asunto? Además de Vernon Ramos, desaparecido misteriosamente, hubo un apuñalado y una exempleada estuvo presa varios años por haber señalado cómo se hacían los chanchullos por orden del expresidente preso en El Renacer.

No contentos con esto, nos reventó en la cara el tema de los #PanamaPapers, que llevó a un bufete angurriento a la quiebra y cuyos responsables siguen haciéndose las víctimas, arrastrando consigo a todo un equipo de trabajadores.

Y no había pasado ni un mes de esta bochornosa revelación que enlodó el nombre del país que saltó el asunto Waked, que a la fecha no se logra aclarar, después de haber acabado con un imperio financiero que daba empleo a muchos panameños y que fue pésimamente mal manejado por la Cancillería, dejando a un desbocado embajador gringo hacer y decir lo que le dio la gana contra quien le dio la gana.

El caso Blue Apple tiene a varios de sus involucrados guardando prisión preventiva, y lo de Cobranzas del Istmo no tiene nombre, le devolvieron al orquestador mayor su dinero, hasta con intereses, por estafar al país.

El que asuma la Presidencia el otro año no la va a tener fácil. Tendrá que lidiar con todos estos temas, además de las calles destruidas (con huecos que el ministro de Obras Públicas nunca ha visto, en cuatro años), subsidios que se llevan todas las ganancias del Canal de Panamá, una abrumadora desigualdad entre ricos y pobres, una agricultura que ni de subsistencia se puede catalogar y, sobre todo, una falta de programas educativos y culturales que dejan perplejo hasta al más incauto.

La Universidad de Salamanca, esa a la que se refieren con el dicho ‘lo que natura no da, Salamanca no presta', tiene años intentando crear un centro cultural en nuestro país, invirtiendo millones de dólares en un inmueble en el Casco Viejo y solo falta una firma para que continúen las obras. Esa firma es la de la directora del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y la misma no se ha dado hasta ahora, quién sabe por qué razones. El concurso de piano ‘Jaime y Nelly Ingram' fue suspendido hasta que alguien le habló al oído de esta funcionaria y entonces se pudo rescatar. Y la Editorial Sagitario, que ha tenido con éxito seis convocatorias anuales para premiar una novela corta, está en veremos de si va a poder conseguir patrocinio para este año. Seremos referente en autopistas y casas construidas, pero en los temas culturales somos un fracaso.

Todo lo que se haga en el campo cultural lo hace el sector privado. Las embajadas apoyan, algunas de manera decidida. Pero el presidente se va a la reunión de Naciones Unidas y lee un discurso que más parece escrito por Walt Disney (como dice @nanopty) y pinta un país de maravillas, ante una reducidísima audiencia. Si se hubiera atrevido a decir semejantes imbecilidades en su discurso a la nación, hasta los diputados adversos a su partido, con los que ha compartido planillas y prebendas, le hubieran abucheado.

Lo más lamentable de ese desgraciado discurso, que encima nos metieron en cadena nacional, fue la mención a los tratados canaleros, sin decir siquiera que se llaman ‘Torrijos Carter' y sin nombrar a quien logró que el usufructo de nuestra posición geográfica estuviera bajo nuestro control, el general Omar Torrijos. En la entrada del campo de concentración de Auschwitz hay una frase del filósofo español George Santayana que lee: ‘Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo'.

ARQUITECTA Y EX MINISTRA DE ESTADO.