La epidemia de la obesidad (I)

Rafael Carles

opinion@laestrella.com.pa



Éramos muy jóvenes cuando se publicó el primer informe oficial de la Oficina del Cirujano General de los Estados Unidos. Fue el histórico informe emitido en 1964 por el entonces cirujano general de Salud, Luther Terry, que trataba, por supuesto, del efecto del tabaco en la salud. Antes de eso, había un gran debate acerca de si el tabaquismo era seguro o no, y el 43 % de los ciudadanos norteamericanos fumaba. Hoy en día, 16 % de los norteamericanos fuma, y por lo menos 10 millones de vidas se han salvado. Y por supuesto, todo el mundo reconoce el daño del cigarrillo a la salud.

Traemos esto a colación porque hoy celebramos 17 años de la publicación de otro informe importante, cuando David Satcher era cirujano general y en el cual se relacionaba el sobrepeso y la obesidad con problemas de salud. Y uno de los aspectos determinantes de este informe fue que, a pesar de que la obesidad no es una enfermedad infecciosa, muy acertadamente fue reconocida por primera vez como una epidemia.

Normalmente el término ‘epidemia' se reserva para enfermedades infecciosas que se dispersan rápido entre la población. Nadie pensaría que ‘epidemia' aplicaría al tema de obesidad, pero si analizamos que todo este asunto del sobrepeso y la obesidad, especialmente entre los niños, se ha triplicado entre 1980 y 2000, entenderíamos que ciertamente cumple con la definición de epidemia.

Además, la redacción y la advertencia del cirujano general fueron proféticas. La obesidad ha llegado a su rival, el tabaquismo, como principal causa prevenible de enfermedad en el mundo. Uno esperaría que los médicos, junto con otros proveedores de asistencia sanitaria, educaran a sus pacientes y potenciales pacientes acerca de la importancia de una buena nutrición y actividad física regular, pero tenemos un sistema de salud orientado a la enfermedad. Ahora, sabemos que los médicos no ayudaban a los pacientes a perder peso, porque la obesidad no se definía como una enfermedad. Incluso, los tratamientos de reducción de peso no aplicaban oficialmente para los fines de reembolso médico.

Con el tiempo y específicamente en los últimos cinco años, se ha hecho mucho más fácil para que los médicos sean reembolsados adecuadamente y remunerados por el tiempo dedicado a los pacientes para prevenir complicaciones de enfermedades. En varios países, ya se premia el esfuerzo de los médicos que pueden demostrar que la diabetes u obesidad de sus pacientes ha mejorado y que están, en realidad, controlando la enfermedad y proporcionando al paciente un mejor resultado. Por lo visto, hemos recorrido un largo camino en términos de atención al paciente, y hoy vemos que los médicos son evaluados por resultados y no solo por el número de veces que ve al paciente.

Ciertamente, hemos mejorado a como estábamos antes, pero si tuviéramos el poder de reestructurar y reformar el sistema, lo primero que haríamos es reforzar el plan de prevención como una propuesta estratégica para disminuir el costo en el sistema de salud. Existen evidencias que un plan de prevención haría exactamente eso. Al ritmo que vamos, el actual sistema de salud pública colapsará porque cada día hay mayores costos involucrados con el tratamiento y curación de enfermedades. Con un buen sistema de prevención definitivamente reduciríamos el costo del tratamiento de la diabetes, obesidad, hipertensión y cáncer. Como reza el refrán, una onza de prevención vale más que una libra de curación.

Felicitamos al ministro Miguel Mayo que ha hecho la reducción de la obesidad una prioridad. No solo creó un grupo de trabajo para atacar la proliferación de enfermedades no transmisibles, sino que identificó a la obesidad como problema de Estado, legisló para mejorar la nutrición en los kioscos escolares, y actualmente hace esfuerzos concretos para lograr un sistema de etiquetado de advertencia de comida dañina. A pesar de estas acciones, pareciera que tenemos que hacer más: actualmente la obesidad cuesta a la economía nacional más de $800 millones al año en gastos de salud y pérdida de productividad. Por eso, tanto el Órgano Ejecutivo como Legislativo se debaten sobre futuras medidas para detener el consumo de bebidas hipercalóricas y fondear campañas educativas de nutrición.

No queremos imaginar qué pasará con los índices de obesidad en los próximos años si las autoridades de salud abandonan su labor preventiva. Esto es algo que merece la atención de todos porque afecta a todos.

EL AUTOR ES EMPRESARIO, CONSULTOR EN NUTRICIÓN Y ASESOR EN SALUD PÚBLICA.