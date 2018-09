Entendiendo a Ernesto

Vitelio De Gracia Perigault

opinion@laestrella.com.pa



Existe gran diferencia entre entender y comprender. Es posible entender una frase, pero no comprenderla. Comprender es hacer propio, lo que se entiende y actuar en consecuencia. Comprender es un proceso que nos permite pasar a la acción, si no actuamos es porque no hemos comprendido o porque no hemos logrado superar nuestros miedos. De hecho, si no hemos comprendido la necesidad de cambio, y si no tenemos sentido de urgencia, es poco o nada lo que cualquier candidato a la Presidencia pueda hacer por el país.

El mensaje de las propuestas de Ernesto Pérez Balladares es claro y preciso.

Tenemos que tomar parte en un cambio profundo y oportuno en la conducción del país, en la ejecución de obras sociales eficientes, que lleguen realmente a los más urgidos de respuesta. Así como que tenemos que poner un alto a la corrupción en todos los estamentos públicos, llámese Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Presidencia de la República y sus respectivos ministerios.

Es válida la denuncia pública de Ernesto en rechazo a la corrupción de algunos miembros de la Asamblea Nacional, señalando que la planilla de trabajadores de empresas propiedad de algunos diputados son pagadas con fondos facilitados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Presupuesto de la Nación, aprobado por el Consejo de Gabinete de la Presidencia de la República, y aprobados por la Contraloría General. Percibo que todos están involucrados, algunos de hecho, otros por negligencia o por omisión; y los menos por codicia. Estos fondos salen de los impuestos que pagamos, y constituyen sin lugar a dudas más allá de la corrupción, un acto de vileza inmensurable contra las clases sociales más necesitadas de salud, educación, comida, transporte, vivienda. Son despilfarrados cientos de millones de balboas que en algunos casos van a parar directamente al bolsillo de algunos de los malamente llamados ‘padres de la patria'. Lo paradójico de esta triste realidad es que aquellos humildes panameños a quienes estos cínicos les roban esperanzas de mejores días, son los mismos que los reeligen y reeligen. Ernesto tiene la voluntad y propósito de corregir y para estos efectos una vez tome posesión como presidente constitucional de la República propone la inmediata suspensión, en todas las instituciones estatales, de partidas especiales llámese 080 o 172. Introducirá en nueva Constitución la no reelección inmediata de los diputados.

Reducirá el número de diputados y les devolverá a representantes de corregimientos el papel que les corresponde de servicio a la comunidad. Esta restauración de responsabilidades con la comunidad, de los representantes, incluye dotarlos de recursos económicos para la ejecución de proyectos comunitarios, supervisados por las instituciones correspondientes. Esta nueva CONSTITUCIÓN se desarrollará una vez tome posesión como presidente constitucional, nombrando cinco notables que redacten borrador para presentarlo a la Asamblea, y ejecutarlo por la vía que se determine en gran consenso nacional.

En el tema de la Caja de Seguro Social, Ernesto propone que los dos grandes grupos de responsabilidad social se manejen individualmente. O sea que el tema de finanzas que maneja jubilaciones asuma su responsabilidad, y busque mejorar condiciones financieras para la institución, así como apartarla de ser la caja chica del Estado.

Y que temas de salud, como la eficiente administración de hospitales y compra de medicinas, se manejen por médicos o especialistas en administración de hospitales, con la responsabilidad de terminar con los carteles que fomentan monopolios que venden medicinas a precios altos a la CSS.

Hemos comentado tres propuestas de acciones a tomar por Ernesto... Hay propuestas en cada estadio de las necesidades nacionales... Ernesto tiene posiciones muy claras y precisas en temas de política exterior, como lo son el ejercicio de plena soberanía y respeto a todas las naciones, y por ende a todos los acuerdos en temas de política exterior vigentes. Ernesto tiene la visión de país necesaria, la voluntad y la experiencia que otorga haber pasado por la Presidencia... El camino que eligió es para servir, corregir, y hacer de Panamá un país moderno y próspero. Es cámara de eco para todas las clases sociales, económicas, y de todo aquel que está dispuesto a luchar por Panamá, con ética y moral.

A lo interno del PRD, para sus miembros, es la respuesta adecuada para alcanzar la Presidencia de la República... A lo externo, para el país, representa la experiencia para corregir entuertos financieros, voluntad para combatir corrupción, y seguridad de ubicar a Panamá en la esfera moderna del progreso.

¿Entendemos a Ernesto?... Creo que sí lo entendemos, ahora nos corresponde tomar acción, comprendiendo que está en juego, más que un candidato, el futuro de Panamá.

Así lo percibo, así lo escribo.

ANALISTA POLÍTICO.