Ensayo sobre plagios y espíritu de horda

Pedro Rivera

¿Sabía usted que ahora no puede decir “prohibido robar, prohibido mentir, prohibido ser cobarde" porque sería plagio?

El que estudiara Historia Antigua en caso de que careciera de discernimiento diría que la Biblia es una colección de plagios.

Los preceptos practicados por antiguas civilizaciones [no matar, no robar, no mentir] ya existían antes de que Moisés los proclamara.

Los diez mandamientos existían antes de que los “antologara” Moisés. ¿Se lo puede llamar plagiario por eso? Es lo último.

Es muy difícil encontrar una frase que no haya sido dicha antes. Te darías el gusto de tu vida encontrándolas en los discursos políticos.

¡Qué no te apene decir "prohibido robar, prohibido mentir, no seas cobarde" sólo porque otro te dice que serás acusado de copión!

Prepárense para las campañas sucias. Lo del plagio es un detalle de lo que viene. Los medios y las redes inundaran los cerebros de mierda.

No defiendo a nadie. Lo que me preocupa es la facilidad e impunidad con la que los maas media inducen el espíritu de horda en la población.

Lo que más me duele es percibir la incapacidad de gente inteligente [con lo del plagio] caer en triquiñuelas para niños de kindergarten.