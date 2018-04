Harry Castro Zachrisson

Hoy pretendo indagar en la vida del responsable actual de la República de Francia, recorrer su historia, desde sus comienzos hasta su ascenso al Gobierno; los mitos y realidades de su imagen, en síntesis, una aproximación periodística a la biografía de Emmanuel Macron. A él se le recuerda de joven como un niño prodigio. Nació en un ambiente culto y de libros, educado en una familia de provincia, cuyos padres, ambos médicos, se dedicaron al ejercicio de la salud pública. Se educó en el prestigioso liceo parisino HENRI V y demostró gran disciplina académica y una trayectoria de excelencia en sus estudios.

La imagen que hoy conocemos, se la forjó meticulosamente desde pequeño, exhibiendo gran carisma y una tozuda voluntad. En su vida influenció su abuela, que lo adoró y obligó a lecturas constantes, como MOLIER y CAMUS.

Se rodeó de figuras decisivas en su vida, como Laurent Fabius y su profesor de Filosofía Paul Ricceul.

Pese a su agenda de trabajo siempre ha dejado espacio para el teatro, libros, cine y cena con amigos, mostrándose ante personalidades populares y apreciadas por el mundo del espectáculo francés; en estos últimos años su vida ha estado rodeada de una aparatosidad sensacionalista.

Su única debilidad, desde los 16 años fue su profesora de francés, de quien se enamora perdidamente y se casan años después; Brigitte Ausiere, quien le lleva solo 24 años, convirtiendo esta pareja en la curiosidad inquisidora de la gente francesa e intentando la prensa abrirle un flanco de guerra a su vida personal, quizás, su talón de Aquiles.

Llegó al Elíseo a los 42 años, luego de su desempeño como secretario general adjunto del Palacio y ministro de Economía en el Gobierno de Francoise Hollande, donde manejó escrupulosamente las finanzas públicas. En este recorrido en la vida pública demuestra su talento y capacidad, reconocimiento inmejorable en la elaboración de informes y documentos, despertando curiosidad en sus mentores hacia la Presidencia.

Frío, educado, de una personalidad seductora y persuasiva, capaz, discreto y audaz, fue así como construyó su propia marca; la que se forjó meticulosamente desde pequeño. A su haber, cuenta con un libro: REVOLUCIÓN.

En el terreno de los apoyos empresariales supo abrirse puertas y los obtuvo al igual que cultivó amigos que le permitieron llegar a la Presidencia.

Su vertiginoso ascenso surge con la muerte política de Juppé, Valls, Hollande y Sarkozy, de quien fue discípulo predilecto.

Sus frases se volvieron celebridad instantánea en la escena pública, recurriendo a citas y fragmentos de los grandes pensadores franceses.

No transmitió ansiedad, antes de proyectarse como candidato, ocultó muy bien su juego, vinculándose a los influyentes cuadros políticos locales, aprovechándose y usándolos a todos sin piedad, sin medirse en consideraciones.

Buscó fundar una nueva organización política, EN MARCHE ! , un proyecto que ambicionó siempre y que lo mantuvo oculto. Dentro de las reformas que pretende introducir con su propio sello, propone un cambio de verdad a Francia y refundir a Europa, representando la nueva fuerza política imperante. El fenómeno político y social que se ha propuesto modificar la historia de Francia. Veremos si lo logra al ocupar el cargo supremo de Francia, donde juega hoy un papel preponderante en la vida política francesa.

Macron homenajeado por su país y Europa, debe demostrar que no teme a las zonas de incertidumbre, que su liderazgo está fabricado con convicciones y no con dudas, con arrojo y no cautelas, con acción y no con hesitaciones. Tendría que probar que no le importa tanto ser querido como respetado; es así como terminará escribiendo la materia que verdaderamente lo constituye.

Esta semblanza, la primera de muchas que pretendo escribir, tiene un fin, destacar e inquietar a nuestras clases políticas, con respecto a sus semejantes en otras naciones.

