A un mes de las elecciones de mayo

Transcurrido un mes de los comicios electorales, la falta de claridad en los resultados, dado el número de irregularidades es preocupante. Diversos sectores las han catalogado como ‘elecciones escandalosas'. Este proceso aún no culmina, pues, a pesar de las onerosas fianzas, se han presentado más impugnaciones que en el torneo anterior (54 impugnaciones que superan las 51 de 2014).

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), ha manifestado que ‘Este ha sido un proceso electoral amañado, espurio y desigual desde la aprobación de reformas electorales antidemocráticas que denunciamos en su momento, proliferación de encuestas para manipular a la opinión pública, aceptación por parte del ente electoral, por presión del poder económico, de candidaturas de seudoindependientes, a pesar de que incurrieron en delito electoral al presentar listado de firmas falsificadas de muertos, neonatos, menores de edad y extranjeros, permanente campaña de odio y miedo a través de los medios de comunicación contra el FAD y sus candidatos, clientelismo puro hasta el día de las elecciones, mientras medios de comunicación y voceros de Movin promovían candidaturas durante todo el proceso de votación del 5 de mayo'.

Este proceso fraudulento coloca al Tribunal Electoral (TE), según encuesta del Latinobarómetro, en una pérdida de credibilidad de más de 24 puntos. Frente a observaciones del FAD y otros, los magistrados del TE guardan silencio. ¿Y este es el mismo TE que pretende contar los votos en un referéndum próximo sobre reformas constitucionales?

A un mes de las elecciones del 5 de mayo, Frenadeso ha publicado el documento ‘17 hechos sorprendentes de las elecciones'. Entre otros, menciona:

Laurentino Cortizo gana aproximadamente con un 2 % de ventaja, mismo que supuestamente le aportó el Molirena, partido aliado y enemigo acérrimo en la dictadura. Ese 2 % del Molirena le hubiera ayudado a Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD), su exaliado, a lograr la victoria.

Cortizo, a pesar de acaparar el 60 % de las ‘donaciones' privadas recibidas por todos los candidatos presidenciales (siete), los doce millones de dólares de financiamiento público del PRD, los cuatro millones del Molirena, más lo recibido de fuentes privadas como partidos, el PRD no supera su llamado techo histórico (31 %). Agréguele a lo anterior que la ‘Fuerza Independiente pro Nito' anunciaba que tenía 165 mil miembros y el PRD 600 mil inscritos, Cortizo, según el TE, logró 609 638 votos.

Llaman la atención, que es la primera vez que un candidato que no gana en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón (la zona de tránsito y áreas de mayor concentración de población) gana las elecciones nacionales.

Elecciones fraudulentas con cientos de actas alteradas, trasladadas sin escoltas ni sellos, conducidas a otros sitios antes de llegar a las Juntas de Escrutinio para ser alteradas, actas que llegaron varios días después o simplemente no llegaron a las Juntas de Escrutinio, actas con tachones y borrones, con sumas erráticas, con inconsistencias e irregularidades de todo tipo, votos que se quemaron antes de ser contados, votos que en el recuento no se mostraban debidamente al público, con miles de votos de electores que no se contaron en lo que constituye delito electoral y penal.

Elecciones donde falló la tecnología, los sistemas de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) y el sistema de Verificación de Actas (VAT) no funcionaron, sin ninguna explicación de las autoridades electorales. El TER falló, incluso desde la puesta en cero y los datos que se ingresaban no indicaban a qué acta correspondían; además, los datos sobre participación electoral que anunciaron durante el día de las elecciones no correspondían con el padrón electoral.

Se han ignorado las observaciones de la Misión de la OEA, que, tratándose de otro país, por ejemplo Venezuela, serían un escándalo internacional.

El TE debe publicar los resultados oficiales de todos los puestos de elección, lo que aún no se hace.

Estos hechos demuestran que en Panamá no mandan los votos, sino quienes confeccionan las actas.

