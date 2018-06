El egoísmo del Suntracs

Emilze Evans

opinion@laestrella.com.pa



El sitio Significado.com define Egoísmo: ‘actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio sin atender ni reparar en las necesidades del resto'.

Define Sindicato: ‘es una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes lo componen'.

En la huelga protagonizada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), reinó el egoísmo y no les interesó las repercusiones que esta tendría en la economía del país y de sus afiliados. Para ellos, la forma más cómoda fue paralizar los proyectos donde tenían presencia y pagarle a sus agremiados un subsidio de 50 dólares. Si en el fondo les preocupaba su condición, hubiesen programado sus protestas de manera pacífica los días domingos para evitar el cese de labores, inclusive en su hora de almuerzo hubiesen realizado 30 minutos de silencio u oración. Programar conversatorios en las universidades, medios de comunicación y redes sociales. Hacer una vigilia en sus instalaciones. Tantas actividades que pudieron efectuarse y no perjudicar la ejecución de los proyectos y al panameño de a pie: al vendedor de fruta, al chichero, al taxista, al busero, al dueño de la fonda, al dueño de la barbería, etc.

El Suntracs vende la imagen de un sindicato que lucha por los intereses de sus agremiados, pero sus programas y proyectos no son evidentes en su sitio en Internet (http://suntracspanama.com/index.php/areas). No hay un listado publicado en el sitio donde se indique quién es el responsable de cada área de trabajo, solo se menciona su secretario general.

Por ejemplo: ¿qué programa han estipulado por área? Finanzas: ¿Cuáles son sus ingresos y egresos? ¿Cuáles han sido los resultados de sus auditorías? ¿Cómo aplican la rendición de cuenta y la transparencia? Educación: ¿Qué planes de educación continua y certificaciones han implementado? Salud y Seguridad Ocupacional: ¿Qué estrategia han empleado para concientizar al trabajador y a las empresas de la seguridad e higiene industrial? ¿Qué seguro hospitalario le ofrecen a sus afiliados? Derechos Humanos Ambientales: ¿Cuál ha sido su aporte para mejorar las incidencias ambientales? ¿Quiénes son los encargados y encargadas de delinear los programas? ¿Qué mujeres han sido elegidas para dirigir estas áreas de trabajo? ¿Qué mujeres tienen participación en este sindicato o simplemente no son tomadas en cuenta?

Panameño: Sin importar que estés afiliado a un sindicato o no, recuerda que la imagen de nuestro país se construye con el trabajo en equipo, la disciplina y la honestidad. ‘Con mi Bandera cruzo fronteras, porque mi nombre es Panamá', ‘¡Vamos Panamá!'.

ESPECIALISTA EN DOCENCIA SUPERIOR.