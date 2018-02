Educación preventiva

Guillermo Rolla Pimentel

opinion@laestrella.com.pa



Todas las opiniones coinciden en que una necesidad fundamental del país para su desarrollo, es la educación. No solo en lo formal y académico, sino también en lo ideológico, ético, filosófico y humanístico. Hoy, hay una gran preocupación ciudadana por algo que es cotidiano y vital para todos. La formación y educación sexual preventiva. Y este debate expresa la seriedad con que la opinión pública ha tomado este asunto.

Me ha correspondido actuar en varios países y organizaciones sobre el tema y en todas partes surgen las mismas dificultades, por lo profundo y polémico de los argumentos expuestos, que patéticamente motivan confrontaciones muy desagradables, por los elevados niveles culturales en que se dan. Las religiones, por sabias y por experiencias, aportan conceptos facilitadores a las realidades del mundo.

La Flasses, Federación Latinoamericana de Educación Sexual, hace años está solicitando a sus integrantes elaborar sus leyes y normas como efectiva fórmula para prevenir todos los problemas que traen la ‘IGNORANCIA' y los ‘ABUSOS', nuestros reales enemigo. Todo el que tenga la audacia de actuar en esta esfera científica, además de una formación académica, debe ir con una mentalidad abierta, democrática, asertiva, solidaria, respetuosa, documentada, científica, ajena a rígidos dogmatismos, con una actitud positiva de entenderse, dispuesto a argumentar serenamente, sabiendo que el éxito de una buena norma es llegar a coincidir en las formas más factibles, prácticas, aceptables y toleradas por la mayor cantidad de personas, sobre todo de adolescentes y niños.

La triste realidad de la sociedad en todos los estratos es la distorsionada publicidad comercial engañosa, los objetivos del mercadeo consumista. Las incidencias de políticas demográficas, que son cómplices de orientaciones riesgosas para toda la sociedad. Entonces, el punto inicial de todas estas comisiones es comprometerse a tener la suficiente técnica, habilidad e inteligencia emocional para entenderse, comprenderse, aceptarse y ofrecerles a los muchachos los modelos que ellos puedan adoptar y cumplir con los grandes objetivos de superarse, hacer bien al prójimo y lograr una vida feliz de bienestar y calidad psicológica, sociológica y económica. De salud biológica y de trabajo productivo con paz y progreso para todos.

Las trágicas y siniestras consecuencias de sus fallas las conocemos todos con estadísticas. Las recetas y planes vuelan por los escritorios de los burócratas. Los resultados, muchas veces manipulados para conseguir presupuestos, son orientados o dirigidos por rígidos y antiguos conceptos filosóficos políticos o comerciales. Cualquier procedimiento, método pedagógico, tesis psicológica o todas las razones, actitudes y conductas que se quieran emplear tienen que ser prácticas nacidas en el seno mismo del campo o del barrio en que se ejecutan.

Hay que erradicar los estímulos negativos con la participación de los grandes educadores sociales que son los medios de comunicación —la radio, TV y las redes sociales—, y por el contrario, aplicarlos como aliados en promover ejemplos y actividades concretas de orientación juvenil.

El ser humano evoluciona, madura, anatómica, fisiológicamente y se enriquece en el tiempo. El medio ambiente en que crece, lo nutre, lo forma lo perfecciona. Esa es la sociedad, la familia y la escuela. Países desarrollados han superado estas etapas y hoy disponen de recursos humanos y técnicos para dar una adecuada e integral educación sexual a sus jóvenes.

Igual que un adulto, los jóvenes humanos tienen sus hormonas y órganos que actúan inexorablemente en el sentido natural, salvo excepcionalmente por enfermedades, traumas o trastornos genéticos. Lógicamente en el área psicosexual aparece la líbido y el orgasmo que fueron creaciones divinas para la satisfacción psicoendocrina y la reproducción de la especie. Los jóvenes reciben el fuerte impulso de la sexualidad y hay que apoyarlos en manejar sus reacciones sus sentimientos, sus emociones.

Aceptar el amor como unidad, como conocimiento mutuo, como aprender a prevenir todos los posibles problemas, como buscar la información que necesiten. Este destino complementario de los sexos, genital, hormonal y cerebral, establece el concepto biológico y social de la sexualidad diferentes, pero ajustados a una mutua atracción en todos los sentidos, pero sin discriminación, aversiones o incoordinaciones.

El género es una realidad SOCIAL evidente en todos los aspectos de la vida. No tomarlo ni desviarlo para apoyar asuntos personales del área privada y menos darle características docentes irregulares. Sus distorsiones y alteraciones deben ser prevenidas y evitadas, pero aceptar que pueden presentarse como otras condiciones, y que no deben promover discriminaciones. El sexo motiva el amor, el placer, la felicidad, la familia, los hijos. Nos crea hombres y mujeres. La buena calidad de la relación sexual de la pareja crea una buena familia sin disfunciones (anorgasmia, trastornos de eyaculación), con estabilidad, armonía que sea el modelo de las futuras generaciones. Esto es Dios, la biología, el humanismo. Es evitar las disfunciones sexuales, los divorcios, la violencia doméstica, los embarazos no deseados.

Algunos aspectos muy discutidos, que deben abordarse cuidadosamente para no interferir en el objetivo básico que es la educación preventiva, son las realidades como el iso sexualismo (lesbianas, homosexuales) que aún son conductas en plena discusión sobre su génesis y hoy una buena prevención es justamente la educación sexual integral en una familia bien estructurada. De allí la trascendental importancia de una familia que también tengan educación sexual.

Otro aspecto que siempre se plantea es el aborto. El aborto es ilegal y no aceptado en ninguna cultura. El aborto es causante de mortalidad materna-fetal y graves complicaciones. En los últimos años ha disminuido, al utilizarse los métodos anticonceptivos. El control de la natalidad es aceptada por algunas religiones, si se trata de métodos naturales de abstinencia y controles de la fecha de ovulación. Estos métodos aceptados religiosamente tienen un alto porcentaje de fracasos, lo cual crea ansiedades y conflictos de conciencia de sus seguidoras.

Los embriones potencialmente vivos deben dejarse evolucionar a la vida. La ciencia hoy dispone de recursos para protegerlos. Sin embargo, la sociedad injusta y subdesarrollada y aún salvaje, a veces promueve situaciones antagónicas. Sus madres que los construyeron no deben destruirlos, excepto cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. La vida, la felicidad humana, el amor son toda una organización social; todos tenemos que participar en conservarla y perfeccionarla. La mujer es la más perfecta creación de la naturaleza que es obra de Dios. Bella, creadora de humanos y educadora por excelencia. Educar es prevenir. La Educación Sexual es ampliar nuestro canal cultural. Es Pro Panamá Beneficio.

MÉDICO Y EX MINISTRO DE ESTADO.

EN MEMORIA DE LEOPOLDO ARAGÓN. *INOFYS, INSTITUTO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL.