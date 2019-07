A la doctora Rosa María Britton

Nelva Reyes

opinion@laestrella.com.pa



El 28 de julio hubiese estado de cumpleaños la doctora Rosa María Crespo de Britton; a la doctora la podríamos identificar con el título que le puso a una de sus novelas: ‘No pertenezco a este siglo', premio Ricardo Miró 1991.

Hay personas que al partir de esta vida terrenal, aún cuando no las hubiésemos tratado mucho, dejan un hondo pesar en nuestras vidas. Así me pasó con el Dr. Simeón González (Tito), Herasto mi hermano, Raúl Leis, Betito Quirós Guardia y ahora la Dra. Britton. La falta que nos hacen, para darnos su opinión, ya sea política o de cualquier tema fundamental del país, es innegable.

El libro ‘La costilla de Adán', la tercera edición dice la Dra: ‘En 1999 dedico la nueva edición a mi amigo Ricardo Samaniego, reportero incansable. Extrañamos su dedicación a ‘Juventud', el programa que con tanto éxito creó, como un medio de enlace y entendimiento con los jóvenes. Sus esfuerzos no serán olvidados'. Preocupada siempre por el futuro de los hombres y mujeres, que tendrán la responsabilidad de llevar adelante el país, apoyaba programas que contribuían en la información y formación de las y los jóvenes.

‘La costilla de Adán' es un libro que tiene 129 temas, cada uno desarrollado de manera sencilla, que busca explicarle a todos, pero en especial a la mujer, cómo es su cuerpo, qué contiene y cómo se ha desarrollado. Es un libro que hemos solicitado ante los diversos Gobiernos y en el caso del Ministerio de Educación hemos planteado la necesidad de su publicación de manera gratuita como libro de lectura de uso obligado, tanto para jovencitas como varones. Se inicia con la frase ‘¡Ay mujer, mujer divina …En nombre de tu anatomía se han cometido tantos desafueros!'. Así da inicio el tema ‘Anatomía Femenina'. La Dra Britton nos señala ‘que el sexo está determinado únicamente por la presencia en el cuerpo de las glándulas femeninas u ovarios'.

Cada tema desarrollado es una lección para que las mujeres podamos conocer nuestro cuerpo. En estos ciento veintinueve temas y las 280 páginas que contiene el libro es para que en cada hogar cada día se pueda conversar, analizar y compartir cada uno de estos temas, que permiten conocer cómo es la mujer.

‘Es importante tener claros conceptos que se relacionan con la salud e higiene femenina desde la infancia hasta la tercera edad, especialmente durante los años reproductivos y trataremos durante el curso de esta obra de desvirtuar algunos mitos que han plagado a la mujer latinoamericana, desde el día en que Cristóbal Colón se le ocurrió poner un pie en Guanahaní y tomó posesión del continente en nombre de Dios y de los Reyes Católicos…'. Nos habla la Dra.

En una sociedad patriarcal, donde la medicina era vista para ejercerla varones, la Dra. Britton emprende su labor como doctora a inicios de la década del 60, podríamos imaginarnos lo difícil que le fue abrirse espació y demostrar, como siempre exigen que demostremos las mujeres, ‘capacidad', no solo para ser médica, sino dirigir el Hospital Oncológico Nacional. Muchas veces no nos detenemos a pensar sobre estos momentos que viven mujeres como la Dra. Britton, que no han debido ser nada fáciles.

Al finalizar el contenido del libro nos habla ‘el maltrato a la mujer', allí nos dice: ‘La violencia intrafamiliar es quizás uno de los problemas más diseminados en nuestros países, aún en los más desarrollados. No podía terminar este texto sin referirme a este problema, que nos afecta a todos. El maltrato a la mujer por su pareja no conoce barreras socioeconómicas, raciales, étnicas, religiosas o edad...'.

Deseamos que cada uno de los que lean este artículo envié una nota al Ministerio de Educación, que ellos tienen una imprenta, pidan la autorización para que se publique para el año 2020, tantas como sean necesarias, ‘La costilla de Adán', y que su lectura y estudio se realicen en cada escuela del país y en cada salón de consejería. Estoy convencida que contribuiríamos a mejorar la situación de muchas niñas y jóvenes de nuestro patria.

Gracias, doctora Britton, por colocar su conocimiento al servicio de la mujer y a nivel de toda la comunidad. Gracias por dejar muy en alto el nombre de Panamá, en la medicina como en la literatura nos harán falta sus opiniones. Gracias.

SECRETARIA GENERAL DE LA CENTRAL GENERAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE PANAMÁ (CGTP).