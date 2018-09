Un discurso replicado

Jorge Luis Macías Fonseca

El discurso del ganador de las elecciones primarias del más grade partido político en Panamá ha sido acusado de ser plagiado del de electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La crítica a esta acción ha sido dura, dejando al descubierto a quien tiene la aspiración de dirigir los destinos del país.

Precisamente son esos comportamientos lo que han llevado a la comunidad a perderle confianza a los dirigentes y consecuencialmente a los partidos políticos.

Y es que la construcción de algunos valores y el afincamiento de otros obligan a quienes se proponen la conducción estatal estar más allá de toda duda.

Siempre he sostenido que el discurso político en parte es engañador, es decir tiene su dosis de demagogia, y así quienes lo portan entienden que es necesario el enmascaramiento para endulzar al votante. En una palabra decir lo que los oídos quieren escuchar y lo que supuestamente los ojos deben ver, puesto que han tenido la capacidad de decir una cosa para que la vista en un ejercicio inexplicable lo reproduzca como si fuera realidad. Y así las mentes se acondicionan y finalmente termina el pueblo, en un ejercicio interesante, parte del encantador y de su discurso.

Bien dijo José de Jesús Martínez: ‘Ver bien lo que no está bien es no estar viendo bien'. Y así ha sido siempre y dudo mucho que dejará de ser.

Ahora bien, algunos en defensa del discurso falsificado expresarán que la realidad de América Latina es una y que los pueblos sufren lo mismo y que los gobernantes deben hablar lo mismo. Bueno eso es correcto, sin dejar de conocer las particularidades. Cada pueblo debe diseñar su destino y ser parte de la construcción de él.

Pero el asunto no está en la falsificación, sino hacer que ella parezca como genuina, excluyendo las autorías y la mención de ellas. Eso no debe ser. Siempre las fuentes deben presentarse, y en muchas ocasiones por la importancia de ellas, el trabajo cobra trascendencia.

Desde luego la actitud de la falsificación del discurso entra en profunda contradicción con lo que propone como parte fundamental de su Gobierno. Decir que no se debe mentir, pero en la práctica se hace otra cosa, no deja a nadie bien parado. Reconocer luego y públicamente lo que se ha criticado, es decir lo que llaman plagio, si bien es una explicación dada en razón de lo publicitado de la acción, no menos cierto es que para la población se hizo bueno algo que pertenece a otro.

Los dirigentes políticos deben ser muy cuidadosos y deben presentarse a la sociedad de la manera sencilla, seria, con pretensiones de no ser más de lo mismo, con propuestas legítimas, con discursos que no sean disimulados, con la expresión de confianza y por supuesto, con una verdadera actitud que lleva a la credibilidad que ya se ha perdido.

Precisamente la juventud, hoy más que nunca, requiere que se presenten ejemplos que deben imitar, porque lo actual amenaza con colapsar la sociedad, y no permitirlo es responsabilidad de todos.

