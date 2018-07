Dictaduras electorales e intervencionismo ingenuo

Jaime Raúl Molina

El mundo vino muy tarde a caer en cuenta que Venezuela es una dictadura disfrazada de democracia. El chavismo se cuidó muy bien de guardar las apariencias, y por eso organizó siempre elecciones. Elecciones en las que el voto favorable estaba asegurado con políticas clientelistas y populistas, a cargo de la cartera estatal, por supuesto.

Es claro que Venezuela dejó de ser una república hace muchos años, desde los inicios del gobierno de Chávez, cuando se infló el número de magistrados que componían el Tribunal Supremo de Justicia, para que Chávez pudiera controlar dicho organismo judicial y con ello a todo el Poder Judicial. Aparte de que también controló desde temprano el Consejo Nacional Electoral, con lo que se aseguró siempre de que las enormes irregularidades denunciadas en todos los procesos electorales venezolanos, fuesen olímpicamente ignoradas.

A pesar de que Venezuela era una dictadura con un muy mal disfraz de democracia, las repúblicas del resto de América disuadieron siempre cualquier amago de rebelión, ya fuera de las fuerzas armadas o de cualquier otro grupo. El mensaje siempre fue que cualquier situación debía ser resuelta mediante elecciones. Este mensaje, además, lo recibió muy bien todo el continente cuando en el año 2009 la república hondureña empleó mecanismos contemplados en la propia Constitución, para deshacer un golpe de estado que había ejecutado su presidente José Manuel Zelaya, y todos los gobiernos, comenzando por el de Obama, condenaron como golpe de estado (y se negaron a reconocer al gobierno resultante) lo que en realidad era una república intentando retornar a la constitucionalidad. Esto fue el colmo de la ingenuidad (aunque tengo mis serias dudas de que solo haya sido ingenuidad), porque todas las constituciones republicanas contemplan mecanismos para destituir al presidente, y ello responde a una razón: en una república, dar un golpe de estado no es derrocar al presidente, sino romper con el orden constitucional, y cuando es el presidente mismo el que rompe el orden constitucional, corresponde a los demás órganos de poder su destitución, que fue exactamente lo que pasó en Honduras aquella vez.

Cuando se intervino para condenar el retorno al orden constitucional efectuado por los demás órganos constitucionalmente instituidos en Honduras, se sentó un pésimo precedente que mandó un mensaje claro, y este fue: aguántense la mecha, que solo con elecciones pueden librarse de un tirano. Esta fue la nefasta lección: no se tolerará ningún acto de rebelión contra un presidente que haya sido elegido con votos. Si el presidente luego rompe con el orden constitucional, deviene en dictador, coopta los demás órganos de poder, desconoce los derechos fundamentales de la ciudadanía y hasta decide un buen día masacrar a su población por el grave delito de protestar de forma pacífica (como está ocurriendo ahora en Nicaragua), nada de eso importa. Lo importante es que el tipo fue elegido con votos. A semejante idiotez hemos llegado, con buena dosis de culpa de quienes ingenuamente no entienden aún que los dictadores del Siglo XXI aprendieron las lecciones del Siglo XX y no cometen los mismos errores de entonces. Ahora se cuidan de guardar bien las apariencias con electoralismo manipulado.

Ahora es Nicaragua la que ha caído en cuenta de que vive bajo una dictadura, y el dictador no parece tener ninguna intención de bajarse de la silla. La represión brutal que está ejecutando el gobierno nicaragüense contra la población indefensa que protesta, y que lleva ya más de trescientos muertos, demuestra una vez más el peligro de confiar en que solo con elecciones pueda un pueblo librarse de la tiranía. Apenas comienzan ahora los gobiernos republicanos de América a manifestarse condenando la brutal represión que en los últimos meses ha desatado el régimen de Daniel Ortega. Esas declaraciones de condena poco logran frente a regímenes brutales que no tienen demasiado sentimiento de culpa por masacrar a su población.

No creo en el intervencionismo y lo que ocurre en Nicaragua es asunto que debe resolver el propio pueblo nicaragüense, pero debe entenderse que intervención en asuntos de otro país abarca también las torceduras de brazo diplomáticas para castigar la deposición de un presidente. La autodeterminación implica también el derecho de un pueblo a deponer a su gobierno. Precisamente por eso debemos entender que el intervencionismo es malo también cuando se hace para defender dictaduras mal disfrazadas de democracias. ¿Aprenderán los ingenuos la lección?

ABOGADO