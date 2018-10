Desmantelar el Consejo

Redacción La Estrella de Panamá

Las serias críticas con respecto a la metamorfosis del Consejo de Seguridad Nacional que, en lugar de ser un organismo de inteligencia dedicado a anticipar los movimientos de carteles, grupos armados, pandillas y orientar las decisiones del Gobierno, ha mutado hacia un ente de investigación a particulares, escuchar conversaciones privadas, controlar entidades que ven todo lo relacionado a cuentas bancarias e información financiera de empresas y personas y aquellas ligadas a las investigaciones judiciales. Esta metamorfosis del Consejo es no solo peligrosa, sino un claro retroceso de nuestra democracia. Denota que quienes le han permitido esta mutación, aprendieron muy poco sobre el temible G-2 de Noriega. Y el problema no es que haya investigado a personeros del Gobierno anterior, sino que cada día que pasa agarra más cuerpo y mañana se manejará con autonomía sin importar quién gobierne en el Palacio de las Garzas. Las pruebas que ha aportado La Estrella de Panamá sobre la injerencia de este ente en los casos judiciales, es solo una parte de lo que ocurre. No hay empresario, político o periodista que no tema que lo estén escuchando y grabando desde el Consejo. Ante estas primeras advertencias, no cabe otra acción que iniciar el desmantelamiento de este ente, porque los que celebran hoy las acciones violatorias del Consejo, mañana pueden ser los blancos de este mismo monstruo.