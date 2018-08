A defender la Caja de Seguro Social

Nelva Reyes

opinion@laestrella.com.pa



‘La Caja de Seguro Social es una entidad de Derecho Público, autónoma del Estado, en lo administrativo, funcional, económico y financiero, con personería jurídica y patrimonio propio...', así se dice en el artículo 2 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005.

Las/os trabajadores han realizado diversas movilizaciones que parten desde la exigencia de medicamentos, insumos quirúrgicos, una política institucional que le garantice al asegurado/a una atención de manera digna y eficiente, la exigencia para que los patrones paguen al día la cuota obrero-patronal, la no privatización de la institución entre muchas otras.

Las luchas llevadas a cabo en 1985-86, en el 2003 en el 2005, por las demandas antes indicadas, por una Caja de Seguro Social humana, digna y solidaria, y la no privatización de la institución que es de los trabajadores.

Quienes han administrado la institución, han permitido acrecentar el descontento de la población asegurada, basado este descontento en la carencia absolutamente de todo. Han sido décadas en las cuales se han venido deteriorando las infraestructuras de las clínicas y hospitales, ante la mirada indiferente de quienes han administrado.

Recordamos el escándalo de los cien millones de balboas que se ‘perdieron' de un programa de vivienda que nunca se recuperó; se han condonado deudas a empleadores que le han costado a la institución y a nosotros los asegurados. Hoy, 36 mil patronos están morosos, o sea, han descontado al trabajador y no han pagado a la Caja, además de la deuda que tienen las instituciones del Estado al Seguro.

Se ha informado bajo la administración del Dr. Martiz, de un supuesto ‘desfalco de 300 millones de balboas', todo en detrimento de las y los asegurados.

El artículo 2 también nos dice: ‘La Caja de Seguro Social tiene por objeto garantizar a los asegurados el derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia, frente a la afectación de estos medios, en caso de retiro por vejez, enfermedad, maternidad, invalidez, subsidio de familia, viudez, orfandad, auxilio de funerales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, de conformidad con los términos, límites y condiciones establecidos en la Constitución y la Ley y con las posibilidades financieras de la institución.

Para cumplir con sus objetivos, la Caja de Seguro Social procurará sus estabilidad y sostenibilidad financiera; una gestión eficiente y transparente, un recurso humano calificado y la participación y el control social mediante los actores representativos de los trabajadores, los empleadores, los pensionados y del gobierno...'.

La Caja no está cumpliendo con sus dueños que son los asegurados. Los trabajadores que han tenido accidentes de trabajo, sufren además, de no contar con el pago en el debido tiempo, lo que corresponde a riesgos profesionales, ya que algunos tienen hasta dos años y no se ha hecho efectivo el mismo.

El artículo 22 señala las responsabilidades de la Junta Directiva y del director e indica: ‘La Junta Directiva, órgano responsable de fijar las políticas por funcionamiento, mejoramiento y modernización de la Caja de Seguro Social, así como de supervisar y vigilar su administración, de deliberar y decidir en lo que le corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y los reglamentos que se dicten en el desarrollo de ella, a fin de que la Caja de Seguro Social cumpla con sus objetivos de una manera segura continua, eficiente, rentable y transparente'.

Y el ‘director general es el representante legal de la institución y el responsable de la administración, funcionamiento y operación de la Caja de Seguro Social, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y los reglamentos que se dicten en el desarrollo de ella, a fin de que la Caja de Seguro Social cumpla con sus objetivos de una manera segura, continua, eficiente, rentable y transparente'.

Queda claro la responsabilidad en la administración de la institución. Si hay décadas usando la misma forma de administración, la cual no es satisfactoria; hoy se han presentado ejemplos de un sistema vía Unoup (Naciones Unidas), utilizado en Honduras y Guatemala, que ha sido evaluado satisfactoriamente, hay que buscar otros métodos que conlleven a lograr los objetivos planteados en la Ley.

Que no sea el desabastecimiento de medicamentos, de insumos quirúrgicos, la mala atención a las/os asegurados, los desfalcos, el no pago de la cuota obrera - patronal, lo que lleve a ‘justificar', la privatización de la institución. El no haber los medicamentos y los insumos para las pruebas lleva al asegurado a acudir a las farmacias privadas y a los laboratorios. Esta también es una forma de privatizarnos de manera disimulada.

Por una Caja de Seguro Social, solidaria, y humana hay que volver a la solidaridad, ha sido un fracaso la Ley 51 de 2005.

*SECRETARIA GENERAL DE LA CENTRAL GENERAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE PANAMÁ (CGTP).