Defendamos la seguridad social

Genaro López

opinion@laestrella.com.pa



Mucho se dice de la seguridad social. Se insiste en tratar el tema como de ‘expertos', en concreto fundamentalmente un problema actuarial, que dicho sea de paso las cifras presentadas en el 2016 con datos de 2012, no están auditadas. Otro argumento, el problema de la CSS es de gestión, una administración ineficiente.

Sin negar lo anterior, el problema es mucho más profundo, es estructural. La base de la seguridad social se corresponde con los condicionantes que hacen la vida saludable, en ellos la generación de empleos dignos y salarios justos, aspectos que en el conjunto social están siendo reducidos ante la prevalencia del mercado, y por ende la ganancia, sobre cualquier otro elemento.

El alejamiento de la política de seguridad social del mundo del trabajo. En la medida del poco crecimiento del empleo formal y los bajos salarios que inviabilizan el impacto del financiamiento a partir de las contribuciones a la institución, es un elemento de primer orden, que los ‘preocupados por la Caja' excluyen del análisis del problema.

Por otro lado, la política económica neoliberal que impera en el país, ha tomado la seguridad social como uno de los derechos humanos a desmantelar. Así, con las reformas a la Ley del Seguro Social, desde los Gobiernos posinvasión, pero sobre todo con la de 2005 (Ley 51), se trastocó la lógica de solidaridad intergeneracional y del sistema de reparto, que cerró, a partir del 2008, la principal fuente de ingresos (cuotas) del programa, poniendo en peligro las pensiones de miles de trabajadores.

Frenadesso, en el 2005, propuso su anteproyecto de Ley de la Vida: ‘Por la Salud y Seguridad Social de TODO el Pueblo', propuesta sin precedentes, donde se abordan integralmente los problemas de salud y seguridad social que tanto inquietan a los panameños. Sin embargo, el PRD en el Gobierno, la partidocracia, la patronal y los adeptos decidieron el modelo que regiría la seguridad social, en lo que se conoció como el Pacto de Gamboa. Se comprometió el futuro de la salud y seguridad social de todo el pueblo, se impone la Ley 51, conocida como la Ley de la Muerte.

Pero la Caja, también ha sido asaltada por Gobiernos y empresarios. Desde los Gobiernos se ha utilizado la Caja como caja menuda y aval de la deuda, los fondos de proyectos han sido focos de corrupción (proyecto de vivienda, pisos que no se construyeron, etc.), los Gobiernos la han utilizado para dar repuesta a su clientelismo político. Desde las empresas, con la complicidad de sus directores y directivos, se ha fomentado moratorias, condonación de deudas, negociados, etc. A ello se suma el apetito vorágine de la patronal, que ve en la privatización la forma de hacerse de los recursos de los asegurados.

Paralelo a ello, es evidente el deterioro creciente de la atención a los asegurados y sus beneficiarios: mora quirúrgica, desabastecimiento de medicamentos, insuficiencia de camas, limitados médicos por especialidad, demora excesiva para otorgar cupos de atención médica o para exámenes especializados, insuficiencia de equipos técnicos.

En estos momentos, los sectores privatizadores, responsables de la crisis de la CSS, impulsan nuevamente la fragmentación de la institución: buscan los fondos de los Programas de IVM y de Enfermedad y Maternidad.

Nuestra posición es mantener una sola institución, la integración de todos los programas de seguridad social, el regreso al sistema solidario en IVM. No es factible seguir impulsando la fragmentación, para beneficiar a los grupos privatizadores e instituciones financieras internacionales (FMI y BM), no se puede seguir apostando a sucedáneos de seguridad social.

Defendamos la seguridad social. La CSS es la institución pública más grande del país y con el mayor presupuesto. Una de las vías principales para enfrentar y resolver el problema de la desigualdad social en Panamá, es la seguridad social.

Tal como señalamos en el 2005, la ‘CSS es de los trabajadores y sus beneficiarios', lo que nuevamente nos colocará en las calles para impedir este paquete de reformas que atenta contra el derecho a la seguridad social y a la vida del pueblo trabajador.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.