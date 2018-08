El deber de los trabajadores de los medios

Ernesto A. Holder

opinion@laestrella.com.pa



Los rumores tienden a tener algo de verdad y por allí hay rumores de que, de las 900 empresas que denunció la semana pasada el contralor general de la República, Federico Humbert, en donde algunos de sus empleados formaban parte de la planilla de la Asamblea Nacional, había miembros de los medios de comunicación social: periodistas, formadores de opinión y demás. Estamos esperando aclaraciones o que los propios medios desmientan estos rumores.

Estamos tan desnaturalizados y torcidos, es decir: corruptos (ciudadanos, políticos, funcionarios y hasta la Iglesia), que las correcciones son monumentales. Las excusas de trabajar para un diputado, o en algún otro lugar fuera de su medio de comunicación en donde ya están empleados, estos profesionales lo enmarcan como una actividad de asesoría (manejo de medios, los famosos coaching , etc.); que no tiene mayores consecuencias. Esa defensa no es inusual: ya en el pasado ese tema (o denuncia) se había hecho y comprobado… la de periodistas y trabajadores de los medios en las planillas de la Asamblea Nacional.

Pero no por eso no debe examinarse a profundidad. El compromiso y papel de los periodistas y trabajadores de los medios es bien claro y no debe existir vacilaciones al respecto. En el marco de las responsabilidades, que como observadores y generadores de opinión deben tener y ejercer con puntualidad crítica y cierta independencia, es tarea primordial de los periodistas a la hora de velar por los intereses de la sociedad. Ya suficientes limitaciones tienen con maniobrar entre los intereses de los dueños de los medios y sus socios. No pisar los callos de amigos y familiares.

Sus responsabilidades como parte del equipo de un medio de comunicación, cuya obligación debe ser la de investigar, cuestionar y darle seguimiento a las labores de los diputados y políticos, no deben estar en dudas. Justificar esas actividades, fuera de ese marco, es defender lo indefendible. Estar comprometidos con un salario, bonificación, contrato, ayuda, etc., de un diputado en particular, nubla y compromete las posibilidades de ese profesional del medio para hacer juicios objetivos cuando así lo requiere su oficio.

Si repito la pregunta que he venido haciendo en los últimos meses —¿cree alguien que esto va a terminar bien?— ya no espero que haya respuesta. No es la Asamblea Nacional, no es el Ejecutivo; el Sistema Judicial no tiene toda la culpa. Somos nosotros desde todas nuestras esquinas. Hoy señalo la de los medios y sus trabajadores; pero igual, en las universidades, los hospitales, manejando por la calle, en la iglesia, etc. Lo sabemos… todos lo sabemos.

Una sociedad en franco desarrollo debe buscar, en otras dimensiones del quehacer humano, la fórmula para rescatarse de los que ya no tienen miedo de mostrarse tal como son y ocupan puestos de poder. Le hemos cedido la conducción del Estado a los desvergonzados, analfabetos funcionales y, además, orgullosos de serlo. Mediocres glorificados por sus adláteres, bárbaros sociales de bajo nivel cultural y que trabajan afanosamente por seguir siendo como son… y en ese empeño se rodean de otros profesionales que los aúpan en sus objetivos.

Voy a repetirme: el artículo 89 de la Constitución de la República de Panamá señala que: ‘Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica. Cuando sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, estas no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La ley reglamentará su funcionamiento'. Y así debe ser. Aquí se infiere el papel de los trabajadores de los medios y sus responsabilidades para con el grueso de la comunidad.

Lo que nos corresponde hacer, como responsabilidad primaria, es educar; y debe ir de la mano con lo que debemos hacer en todas las otras esferas del quehacer humano, y eso lleva la obligación de señalar y corregir las deficiencias sociales, políticas y culturales, no ser promotor de ellas, asesores ni voceros.

Entender qué es un acto de corrupción, para muchas personas es un tanto difícil. También, cuando finalmente entendamos que los medios forman parte esencial del aparato de educación informal de la Nación y de la sociedad, entonces comprenderemos que como meseros o periodistas nombrados en esas planillas, somos el sostén de lo que criticamos: creyéndonos limpios y puros.

COMUNICADOR SOCIAL.