Los debates públicos políticos perdieron vigencia

Mireya Lasso

En un tiempo, aquí y en otros países, estos debates concitaron el interés de los electores, porque veían en ellos una excelente oportunidad de conocer mejor a los candidatos que se les ofrecían. Ya fuese para reconfirmar su predilección o su rechazo por alguno de ellos, la confrontación de los planes de cada uno permitía hacerse una clara idea de su capacidad para hacer realidad sus propuestas. Porque no se trataba de hacernos escuchar cosas bonitas, que puede lograr cualquier buen actor de teatro, sino de presentar y defender las políticas que pondría en ejecución en caso de ganar el cargo que persigue.

Desde el inédito debate entre el demócrata Kennedy y el republicano Nixon en la campaña general a mediados del siglo pasado, hasta las confrontaciones internas en las primarias entre los demócratas Hilary Clinton y Barack Obama, y entre los precandidatos republicanos Donald Trump y otros doce aspirantes republicanos, los debates televisivos en vivo y a todo color han sido parte permanente del ‘menú' de cada campaña electoral que se preocupe por formar un electorado informado. Vale insistir: para ratificar preferencias o revocarlas.

En nuestro país recordamos algunos debates televisivos que produjeron mucho interés. Algunos de ellos fueron varios debates que cubrieron diferentes temas específicos, protagonizados por los cuatro candidatos en la contienda del 2004 —Torrijos, Endara, Alemán, Martinelli— y también el último debate, también entre cuatro candidatos oficiales.

A no dudar, los últimos debates televisados fueron entre candidatos de diferentes partidos ya proclamados, no de meros aspirantes en las primarias internas. Pero hasta ahora, por los vientos que soplan, no se observa ningún interés en propiciar debates entre aspirantes dentro de los procesos de primarias.

Transcurrida la primera primaria, no tuvimos la oportunidad de presenciar una confrontación de ideas y planes entre los aspirantes. Ninguna universidad ni gremio empresarial ni sindicato de trabajadores tuvo la iniciativa de invitar a un debate, aunque no fuera televisado. El mensaje claro, aunque equivocado, es que la contienda es de interés exclusivo para miembros del respectivo partido. Esa campaña interna se circunscribió a ataques personales y políticos de un aspirante contra su competidor, mientras que el blanco de esos ataques decidió ignorarlos y, si se quiere, optó por ofrecer la otra mejilla. El resultado: ganó la ‘víctima' y perdió el ‘victimario'. Sin la presentación y defensa de ideas concretas, quienes no pertenecemos al respectivo partido político no tenemos base para concluir si el resultado logrado fue lo mejor que el partido pueda ofrecer al país.

Toca ahora esperar el experimento en la siguiente primaria, donde corren, hasta ahora, 18 aspirantes. Esa mera cantidad ha obligado al descarte de un debate tradicional; se ha optado por entrevistas separadas cuando cada uno podrá exponer sus ideas, sin verse forzado a justificar o defender sus posiciones. Dependerá de entrevistadores neutrales y de sus preguntas sin matices cariñosos u hostiles. Es un razonable intento, pero en nuestro coloquial panameño, equivale a ‘peor es nada'. A falta de debate televisivo, sería bienvenida la iniciativa que pudiese tomar algún centro de educación superior de invitar a los aspirantes a presentarse juntos para proponer sus ideas, debatirlas y defenderlas frente a frente. Así todos aprenderíamos mucho.

Está por verse la posición que tomará el tercer partido cuyas primarias se celebraran en noviembre. Con seguridad el mero hecho de propiciar y organizar un debate televisivo, que ningún otro partido ha ofrecido al electorado, debería redundar en una actitud positiva apreciada por el electorado, porque sería demostración de respeto y confianza en el buen criterio de quienes votaremos en mayo próximo.

EXDIPUTADA