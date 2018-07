De iluminados

Berna Calvit

opinion@laestrella.com.pa



Soy lectora seria de periódicos en papel; me gusta sentirlos en la mano, pasar las páginas y leer las noticias con detenimiento. En Internet leo varios diarios extranjeros y en papel todos los diarios locales, incluso los que me repelen por la crónica roja y los titulares irrespetuosos, crueles, a veces hasta burlones sobre muertes y desgracias. Las noticias en las que aparecen nuestros políticos son de lectura obligatoria. Leo la sección de bienes raíces y venta de negocios, indicadores de cómo anda la economía, que por cierto se nota anémica; una ojeada a los anuncios que ofrecen explícitos servicios sexuales de todo tipo, prostitución hasta con servicio a domicilio me indican que es negocio floreciente que no parece preocupar a las autoridades y según veo, tampoco la profusión de anuncios de videntes, ‘chamanes' y brujos componedores de amores, sanadores de la disfunción eréctil y de cuanta enfermedad grave o leve aqueja al ser humano, todo esto sin necesidad de consultas médicas.

Como ando ojo avizor con los políticos de antes que quieren volver; los de ahora que no se quieren ir, y los nuevos que se quieren estrenar, he notado por todo lo que están proponiendo que Panamá se va a convertir en cuestión de meses en la Singapur de América, el Dubái latino gracias a que los políticos andan hechos unas lumbreras en estos días, realmente inspirados con soluciones para llevarnos a categoría de primer mundo. La lista de los recientemente iluminados diputados es larga; entre ellos, el diputado Gabriel Soto, (Panky) -el que confesó en la Asamblea que para ganar la diputación ‘cuenteó' a sus electores prometiendo lo que sabía que no iba a cumplir- está tan preocupado ahora por los aprietos en que están los productores nacionales, que dejó oír su voz airada nada menos que contra las instituciones internacionales, la OMC, la FAO porque ‘ellos te definen las políticas'. El diputado Carlos Motta, recientemente elegido presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, hace causa común con descontentos ganaderos y avicultores para que se ordene eliminar la Autoridad de Seguridad de Alimentos (Aupsa), organismo inoperante, coladera de productos importados que ‘ningunea' al productor nacional para favorecer a comerciantes e importadores de mucho poder económico; según veo el diputado, Motta, es otro de los que acaba de sumarse al grupo de los iluminados. El diputado Ausencio Palacio, que hace honor a su nombre, según un informe de asistencia de la Asamblea que no guardé en mi archivo temporal, ‘prohijó el proyecto de ley 11 mediante el cual se crea la comarca Naso Tjer Di' en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro (La Estrella de Panamá 25/7/2018). También presentó el acucioso Ausencio, anteproyecto ‘por el cual se establece régimen especial para los docentes y cuerpo administrativo ubicados en zonas de difícil acceso'; la exposición de motivos fechada 25/7/2018, es una pieza llena de sentimientos de solidaridad con las dificultades de los abnegados educadores. Es ahora, en época de campaña que este diputado le busca solución a situación que ‘es más vieja que andar a pie'. ¡Ausencio dijo presente! El conspicuo diputado Manuel Cohen con alto espíritu deportivo presentó importantísimo anteproyecto ‘que otorga pasaporte temporales a los atletas y estudiantes panameños que representen al país en eventos internacionales'. El premio al entusiasmo reeleccionista se lo lleva la diputada Dana Castañeda por su anteproyecto de ley ‘por medio del cual se establece la obligación del Estado de construir un mínimo de 25 kilómetros de carreteras nuevas en cada uno de los 79 distritos de la República'. Esta iluminada solidaridad con cobertura vial nacional de la diputada Castañeda, es punto y aparte.

Entre lo que prometen los candidatos y los diputados que buscan reelegirse, pronto no habrá basura sin recoger; se acabarán los tranques; los servicios de salud serán la envidia de los de Suiza y Holanda; a los importadores que asfixian al productor local les apretarán las clavijas, no más importación de papa, cebolla, huevos, etc.; la educación se pondrá a la altura de la de Japón, Suecia, Francia, etc. Primer mundo para mis panameños. ¿Será posible que nuestros diputados, antes más interesados en mordiscos al Erario, hayan sufrido una transformación tan drástica que ahora se preocupan por nosotros, los de a pie? ¿O tendrá algo que ver con tan súbita conversión de los políticos la cercanía de las elecciones 2019? Por ahora me atengo a la maquiavélica frase ‘Piensa mal y acertarás'.

COMUNICADORA SOCIAL

==196==========

Entre lo que prometen los candidatos y los diputados que buscan reelegirse, pronto no habrá basura sin recoger; se acabarán los tranques