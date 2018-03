Cuando no se sabe

Ernesto A. Holder





Cada profesional debe reevaluar lo que sabe y lo que no sabe. Eso es difícil en estos tiempos cuando cualquiera con un título (de cualquier universidad alrededor del mundo) se convence a sí mismo de que lo sabe todo. De que todo lo puede resolver desde su óptica muy particular y con las taras personales que lleva al hombro o que disimula momentáneamente.

Ya antes lo había expresado: ‘El ser humano llega a ser muchas cosas a lo largo de su existencia. Se conduce por el tiempo y la vida administrando, controlando —para bien o para mal— sus impulsos y emociones. Se han escrito miles de páginas repletas de estudios y teorías sobre el comportamiento humano, la evolución del mismo ante las exigencias de la vida en el núcleo familiar y en sociedad. Sobre su condición política en el seno de esa misma sociedad que busca, a través de las estructuras organizativas, darle forma a las interrelaciones sociopolíticas para trabajar en aras del mejoramiento común (o eso dicen y algunos creen)'.

Las desatinadas declaraciones del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) desviaron la atención de un problema monumental: la pésima distribución del agua en toda la República. Y en eso, nos dejó su retrato a cuerpo entero. Como se ha dicho, no es la primera vez que funcionarios de alto perfil del Gobierno hacen declaraciones que evidencian su visión sobre el mundo: su verdadero Yo.

Serán buenos tecnócratas, pero trasmitir sus sentimientos públicamente, los delata. Es como cantar: si tienes buena voz, conoces la melodía, sabes de armonía y tienes sensibilidad artística, entonces bienvenida la oportunidad que te ofrece deleitar al público con tu participación. Pero, si no sabes cantar, sabiéndolo, es mejor que no te acerques a un micrófono. Para eso están los karaokes: para balbucear, gesticular, desentonar y hacer el ridículo. Cantar a pie suelto sin temor a quedar mal; eso es lo que se espera en una fiesta de esas. Matricularse en un evento formal, en donde se espera que tu desempeño artístico sea de la más alta calidad y con sensibilidad musical… y no lo cumples, corres el peligro de quedar mal. Con eso, desvías la atención sobre los temas serios a tratar.

Hace tiempo había señalado la necesidad de llamar al escenario a los humanistas. Los tecnócratas han tenido su oportunidad de gobernarnos por mucho tiempo. Ellos miran el mundo desde el cumplimiento de sus metas, crecimiento económico, grados de inversión y esos métricos; han dejado bien claro sus imposibilidades de ver y sentir la parte humana de los asuntos de la sociedad.

Nuestra mayor desventaja es nuestra cultura del oportunismo. Los que nos lideran han perdido el sentido del compromiso con el futuro y el bien de los que vienen, por la conveniencia de lo que me puede tocar ahora; mientras que el panameño común vive las penurias cotidianas para llevar adelante las exigencias de la vida: comida a la casa o garantizar una mejor educación, seguridad y esparcimiento sano para los suyos. Muy bien lo dijo la diputada Ana Matilde Gómez en referencia a conjunto mayoritario de la población: ‘La gente hace lo que puede para darle felicidad a sus hijos', un concepto muy difícil de interiorizar si no has tenido carencias a lo largo de tu vida.

En la medida en que sigamos exigiendo que el sistema educativo elimine las materias que le dan sentido social al individuo, le enseñe cívica, historia, literatura, lo sensibilice con la poesía… y, en vez, les pida que sean técnicos y tenga visión de empresarios, construir cosas y hacer dinero, seguiremos teniendo funcionarios que ven estrategias y metas, números y dólares, avances y atrasos.

Jamás tendrán la sensibilidad suficiente para entender las penurias que se tienen para salir o llegar a la casa todos los días a horas en las que ese funcionario está o dormido o ya en su casa. O de enviar a tus hijos a un colegio que no le brinda la seguridad apropiada y mucho menos la calidad de enseñanzas que los hijos de él tienen. Y jamás verán esa felicidad en la cara de los hijos cuando en una tarde de domingo, el único goce que tiene es la zambullida en una piscina en medio de la calle.

COMUNICADOR SOCIAL.