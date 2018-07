Cosaco López Fábrega, un panameño ejemplar

Aristides Royo

Muchas veces, cuando se alaba la belleza de un edificio, enseguida se piensa en el arquitecto. En efecto, este profesional es el que diseña, pero hay que acordarse del ingeniero quien con sus cálculos logra que la estructura se mantenga en pie durante muchos años. La Universidad de Panamá, la Cervecería Nacional, el Hotel Panamá, la Refinería Panamá y Cemento Panamá, son algunas de las obras aún en servicio, en las que Roberto López Fábrega empleó sus amplios conocimientos en ingeniería estructural.

Su acreditada fama hizo que el Presidente Ernesto de la Guardia Jr. lo nombrase como Ministro de Obras Públicas. Nada más encargarse del despacho, supo que una institución de crédito norteamericana había exigido la presencia con mando y jurisdicción real aunque no formal, de un funcionario estadounidense con salario superior al suyo. López Fábrega se deshizo rápidamente del fiscalizador extranjero. No tardaron los banqueros internacionales en presentarle la queja al Presidente de la Guardia, quien respaldó plenamente a su ministro y logró que los créditos continuasen sin vigilancia externa alguna. Entre los años 1956 a 1959 Cosaco se desempeñó con tanta capacidad y eficiencia en su cargo que en 1960 fue elegido diputado con la mayor cantidad de votos hasta entonces obtenida en nuestra historia electoral legislativa.

Roberto López Fábrega era tataranieto del General José de Fábrega, líder de la independencia de Panamá de España en 1821 y biznieto de Justo Arosemena, el jurista más prestigioso de Panamá en el siglo XIX, creador del Estado Federal de Panamá tanto en el aspecto conceptual como en la realidad política. Su padre fue Osvaldo López quien fungió como Procurador General de la Nación en 1920. A pesar de una tradición familiar que debió inclinarlo a los estudios de derecho, Roberto López Fábrega decidió estudiar ingeniería, la que inició en al Canal Zone College y culminó en la Universidad de Iowa, Estados Unidos.

De su vida profesional se podrían mencionar muchos éxitos en la especialidad que caracterizó su extenso andar como ingeniero estructural, habiendo destacado asimismo en la construcción, el diseño, la consultoría, la inspección y en la Mecánica aplicada y resistencia de materiales, que fue el título de la cátedra que desempeñó en la Universidad de Panamá desde 1946 a 1982, es decir durante 36 años seguidos.

Cuando en mi administración se instaló la comisión tripartita integrada por Estados Unidos, Japón y Panamá para estudiar la factibilidad de un canal a nivel, López Fábrega produjo un ensayo de apenas treinta páginas titulado Alternativa Panameña del canal interoceánico. Creo que este fue uno de sus grandes aportes a la ingeniería canalera. Sus teorías sobre un tercer juego de esclusas y la reducción en la pérdida de agua cada vez que pasaba un barco, sirvieron de base para sustentar la decisión que adoptó el Presidente Martín Torrijos en 2007 de construir la ampliación del canal de conformidad con muchas de las recomendaciones del ingeniero López Fábrega.

Todavía circulan entre sus amigos algunas anécdotas de su trayectoria. Hay una en especial que lo retrata como hombre inteligente y honrado a carta cabal. En una ocasión en la que se mejoró el diseño de una carretera por sugerencia del Ministro López Fábrega, éste le exigió al contratista que había ganado la licitación que devolviera los ahorros producto del cambio antes de que él accediera a firmar el contrato.

No tuve el privilegio de tratar a Cosaco López Fábrega, pero como muchos panameños entonces jóvenes, sabíamos de su impecable trayectoria en la actividad pública y privada, de su vocación por la docencia universitaria, de su diaria práctica de cálculos estructurales, de su afición poética y de su sempiterna alegría de vivir. Era hombre de frases que obsequiaba a sus familiares y amigos. Valgan algunos ejemplos: ‘Come avispa que el cocorrón atora' para los que quieren abarcar demasiado; ‘La modestia es la coquetería de los inteligentes'; ‘Estas son las cosas que no me han dejado crecer' cuando alguien le hacía un halago. ‘Cómo se está muriendo la gente que no se había muerto antes'. Hoy hace treinta años que Cosaco desapareció de la vista de sus familiares queridos como su esposa Elsa y su hija Analida, heredera de su trayectoria y de su legión de amigos, pero mientras se recuerden sus grandes valores personales y políticos, sus aportes a la ingeniería y la arquitectura panameñas y su vida ejemplar, él no habrá muerto pues seguirá vivo en el recuerdo de los múltiples admiradores que con afecto honramos su memoria.

EL AUTOR ES EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ABOGADO Y MIEMBRO DE LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA