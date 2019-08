Cortizo: la primera víctima de una Asamblea PRD

Guillermo A. Cochez

opinion@laestrella.com.pa



Hay mucha confusión, contradicción e incertidumbre; consecuencia de acciones de algunos en la Asamblea y de cosas extrañas que pasan. A un mes de la toma de posesión del presidente Cortizo, la esperanza que ha generado en círculos sociales y económicos, por su particular manera de ser, abierta, franca y directa, está chocando con su propia gente. Con la particularidad que parece que el presidente actúa como jefe de Estado y su vicepresidente como primer ministro. Como que vivimos dos diferentes Gobiernos: uno, instaurado con mucho brillo y expectativas por el nuevo presidente, y el otro, que se cuece en el hemiciclo legislativo, dominado por el partido oficialista, pero con la voz cantante de cuatro o cinco, que todo indica que muy pronto chocarán con el Ejecutivo. Ahora se suma otro, impidiendo que diputados puedan ejercer su rol de fiscalización en la Comisión de Credenciales. ¡Qué daño le hacen a la institucionalidad del país!

El país necesita calma y sosiego para impulsar el repunte. El golpe recibido por Panamá en su andamiaje democrático ha sido severo, ni decir en el estado de las finanzas que el Gobierno ha encontrado de su antecesor. Hasta se llega a decir que nos vamos pareciendo a la Venezuela de 1998, cuando Chávez ganó las elecciones, como consecuencia del bajo nivel de los políticos y sus partidos. A diario vemos la emergencia de problemas viejos y nuevos en materia social que se tendrán que enfrentar rápidamente, acumulados por muchos años por falta de previsión, de funcionarios capaces y de coherencia gubernamental; con la corrupción siempre presente en esos repetitivos problemas. Solo hay que ver el estado de centros de salud, hospitales y escuelas.

El presidente Cortizo nos habla de la necesidad de poner la casa en orden pagando deudas atrasadas a proveedores del Gobierno, promoviendo la inversión local y extranjera, creando nuevas fuentes de trabajo, visitando Nueva York en su primer mes, para fomentar la confianza internacional en un país no muy bien visto afuera. Por el otro lado, a través de los incontrolables micrófonos de la Asamblea, se lanzan campañas que promueven todo, menos el sosiego y la paz requeridos para implementar las acciones planteadas para dar la estabilidad negada en los últimos dos Gobiernos. Preocupante.

¿Podrá Cortizo gobernar adecuadamente con una Asamblea que, contrario a lo que él mismo había asegurado en su campaña, el MEF ya ha asignado a cada diputado B/20 000.00 mensuales en planillas, muy en exceso de lo necesario para realizar su trabajo como parlamentarios, de imaginar, que para que se queden quietos y no molesten? ¿Podrá Cortizo desarrollar su plan de Gobierno, cuando dentro de su propio partido hay diputados que, al margen de lo que él haga o diga, tienen su propia agenda y desde ya aspiran a la candidatura de su partido en 2024? ¿O simplemente conciben la política como la repartición de cuotas, como ese que muy molesto dijo que ya le han birlado dos jefes provinciales en oficinas públicas que había solicitado?

Para los expertos y conocedores del tema, el anteproyecto de ley para regular la migración, tal como se presentó, NO VA para ningún lado. Es incompleto y sesgado, sin coherencia y rigurosidad jurídica. El problema es otro; muy grave, por cierto. El efecto negativo de esa inesperada propuesta, presentada con feroz odio y resentimiento, ha sido catastrófico. ¿Cuándo un anteproyecto legislativo ha sido criticado en las noticias del mundo? ¿Cuándo algo de la Asamblea ha producido tanto temor como esa propuesta, no solo dentro de los migrantes, sino de todo aquel que, viviendo aquí, nos ha tomado como su segunda casa? Los mismos panameños han quedado con los pelos de punta. La bravuconería con que se presentó aquello nos hace pensar: ¿si en efecto será posible que Cortizo, con una Asamblea supuestamente amigable, pueda desarrollar lo que se plantea hacer para sacarnos de la crisis que vivimos? Aunque aún parece que no existen, ¿emergerán, además de Juan Diego Vásquez, opositores dentro de la Asamblea para poner freno a tanta innecesaria confrontación?

Ahora vemos que otros van por su lado, con propósitos que dificulto busquen el mejor interés del país. Uno convirtiéndose en protagonistas —como si fueran líderes sindicales— de una ilegal huelga en Panama Ports que gracias a Dios terminó; otro atacando al grupo Motta con propósitos desconocidos. Mañana sabrá Dios contra quién irán. Peor aún, ninguno de los demás partidos ni del propio PRD, al desconocer lo que se persigue, se han opuesto a esta agenda muy particular que algunos pocos pretenden introducir en el diario quehacer legislativo. ¿Hasta dónde estará dispuesto Cortizo a permitir que una Asamblea Nacional, supuestamente amiga, le destruya lo que podría ser una buena gestión? ¿Le convendrá al país una Asamblea tal como hoy está conformada?

ABOGADO