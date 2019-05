‘Cortizo no es populista', dice Merrill Lynch

Samuel Lewis Galindo

opinion@laestrella.com.pa



No hay duda de que el presidente entrante tendrá que hacerle frente a numerosos problemas que deja la administración por salir. Deberá hacer, antes que nada, despolitizar la justicia, la cual ha perdido toda credibilidad.

El tema de la economía tiene gran importancia, debido al estado desastroso en que ella se encuentra. La empresa Merrill Lynch y el Bank of America hicieron un análisis muy pormenorizado de las 121 páginas que comprende el plan que presentó al electorado el presidente electo Cortizo. De dicho informe me permito reproducir algunos párrafos que son muy importantes. A pesar de que el PRD siempre ha sido considerado un partido de centroizquierda, el informe destaca que el próximo Gobierno no será ‘populista'.

Bank of America - Merrill Lynch analizó el plan de Gobierno del recién electo presidente Laurentino Cortizo, y concluyó que, con ‘confianza', puede afirmar que no existe ninguna medida verdaderamente ‘populista' en su agenda política.

El plan de Gobierno de Cortizo apunta a estimular la inversión privada, al tiempo de promover el desarrollo social y la lucha contra la corrupción. La disciplina fiscal, según el plan, también ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades, resalta el informe de la firma.

De acuerdo con Merrill Lynch, para un país como Panamá, donde el intercambio comercial tiene un peso importante en la economía, el proteccionismo podría tener implicaciones económicas ‘bastante significativas'. Actualmente, la administración de Juan Carlos Varela negocia un acuerdo de libre comercio con China. ‘Creemos que la administración de Cortizo podría estar menos entusiasmada con la perspectiva de firmar un TLC con China', recalcó el reporte.

En el caso de la reforma constitucional, Merrill Lynch no espera que tenga consecuencias negativas en el ambiente para las inversiones.

El presidente electo ofreció reiteradamente ir cumpliendo todas sus promesas de campaña de manera que los puntos de vista económicos que hizo Merrill Lynch tienen la fuerza de lo dicho reiteradamente por Laurentino Cortizo de que cumplirá sus promesas.

En días pasados, se dio una reunión entre el presidente Varela y el presidente electo, a pesar de las diferencias abismales que existen entre los dos Gobiernos, la reunión que duró aproximadamente dos horas, fue muy cordial y se espera que la transición entre las dos administraciones sea muy fluida, lo cual es muy beneficioso para el país. En dicha reunión se tocaron muchos puntos, entre ellos, por supuesto, el económico y el desempleo que está en niveles altísimos. El presidente Varela le manifestó a Cortizo que llamaría a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, en las cuales no incluirá las reformas constitucionales. Deja así abierto el cambio para que el nuevo presidente pueda implementar las reformas constitucionales que tendrán como base las propuestas de la ‘Concertación Nacional', de la cual forman parte integrante distinguidos constitucionalistas y otros panameños pertenecientes a partidos políticos que también se preocupan por el tema.

Pensamiento: ‘Es curioso que los hombres que se han ocupado de la felicidad de los pueblos han hecho infelices a muchos que tienen a su alrededor', Anatole France.

EMPRESARIO