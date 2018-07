Cortados con la misma tijera

Rafael Carles

opinion@laestrella.com.pa



La historia política de Panamá está llena de personajes y caracteres, con rasgos tan diversos y peculiares como la intelectualidad de Harmodio Arias, la audacia de Arnulfo Arias, la sagacidad de Adolfo de la Guardia, la implacabilidad de José Remón, la honestidad de Ernesto de la Guardia, el patriotismo de Roberto Chiari, la frialdad de Marcos Robles, la tolerancia de Guillermo Endara, la arrogancia de Ernesto Pérez Balladares, la superficialidad de Mireya Moscoso, la indecisión de Martin Torrijos, la ordinariez de Ricardo Martinelli y el engreimiento de Juan Varela.

Más a pesar de estas grandes particularidades, nunca habíamos tenido dos presidentes tan similares y con mandatos constitucionales tan seguidos e inseparables uno del otro como Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Tal para cual, como si los hubieran cortado con la misma tijera. Ambos presidentes de partidos políticos, habilidosos en hacer acuerdos, expertos alentadores del transfuguismo, ambiciosos del poder, idealistas populistas de derecha, gozadores de viajes por doquier, empecinados por construir megaproyectos y realizar inversiones multibillonarias, y capos de sus respectivos círculos cero conformados por hermanos, socios y compañeros de colegio.

Pero si existe una característica que los distingue de los demás es que ambos provienen de las filas de la empresa privada. Multimillonarios, productores vinculados a la caña de azúcar y pertenecientes a gremios de comerciantes, industriales y distribuidores de alimentos y bebidas del país. Jamás imaginamos que terminarían como sucedió, fracasando en la misión encomendada de cambiar para bien el país. Cada uno inició su periodo con un apoyo popular irrestricto y ambos salen desgastados, desacreditados y peor de cómo entraron. ¡Sí!, con dineros públicos malgastados construyeron obras faraónicas pero en el camino se inmiscuyeron en otros Órganos del Estado, extralimitaron sus funciones, permitieron actos incorrectos a su alrededor, erosionaron la institucionalidad del país y dejaron promesas incumplidas. En papel, como ‘dignos' representantes del sector privado, son malos ejemplos para futuras generaciones de empresarios que quieran aventurarse en la vida pública.

El pecado más grave de Martinelli fue utilizar el poder para manipular, influir y entrometerse sin el menor desparpajo durante cinco años en todos los aspectos de la vida pública y privada del país. No obstante, como fiel alumno, Varela pecó por no haber cumplido el mandato de la Constitución Política de la República de Panamá que establece en su artículo 17 que toda autoridad está instituida para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. Un botón de muestra es el caso Waked.

Desafortunadamente, ninguno tuvo la valentía para resolver de raíz los tres problemas nacionales más graves como son la crisis deficitaria de la Caja del Seguro Social, el abandono del sector agropecuario y la administración selectiva de justicia. Con epidermis súper sensible y en clara desatención a los consejos sabios de amigos y personas, ambos resintieron toda crítica proveniente de medios de comunicación que advertían sobre irregularidades en sus gobiernos. Cada uno a su estilo disfrutó de las mieles de Odebrecht y favorecieron con creces los intereses de sus donantes, especialmente en los sectores de alimentos, electricidad, transporte y agua.

En su primer año de gobierno, los dos protagonizaron una arbitrariedad, con Martinelli derrumbando el muro de Figali (con el apoyo de Varela como vicepresidente y de todo su gabinete) y Varela avalando el cierre injusto e ilegal de Campos de Pesé (con el aplauso de toda su estructura gubernamental recién inaugurada). Fueron tercos hasta la saciedad al mantener las importaciones en destiempo a pesar del perjuicio al agro y del suplicio de los productores. Ambos son recordados por frases inverosímiles: Martinelli diciendo en su discurso inaugural que se podía meter la pata pero no la mano, mientras Varela justificando que dineros provenientes de Odebrecht a través de la Fundación Don James son donaciones de campaña.

Ojalá Varela no corra la misma suerte de Martinelli de huir y terminar detenido. Pero la historia, como decía Arnulfo Arias, se repite en espiral, y por siglos nos ha demostrado que las personas, Dios la crea y ellas se juntan. No escapa de la realidad que ya existen varios afectados en fila para presentar denuncias contra Varela por supuestas escuchas telefónicas, el mismo supuesto delito por el cual mantienen encerrado a Martinelli. Como hemos señalado, son figuras repetidas de un mismo álbum. Por eso no nos sorprendería que estos dos personajes, que en apariencia se odian, en un futuro rememoren sus hazañas mientras comparten una misma celda.

EL AUTOR ES EMPRESARIO