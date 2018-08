Del comer y estudios sobre estudios

Berna Calvit

En la sección ‘Cartas al director' el diario El País de 31/7/2018 publicó bajo el título ‘Desayuno, comida y cena' la carta del lector apellido Chicote. Para practicar abstinencia política en este escrito y salir del empacho que me causan los políticos tirándose los platos a la cabeza y asoleando pasados, es oportuna la carta sobre un tema que hasta hoy tenía en mi bandeja de ‘Pendientes'. Dice Chicote que ha renunciado al sabroso desayuno de café con leche ‘normal' y madalenas, porque leyó que la leche sin grasa es menos dañina y más saludable la margarina que la mantequilla; luego unos nutricionistas afirmaron que la grasa de la margarina es nociva, así que renunció a la mantequilla y a la margarina; además recomiendan la leche deslactosada; le dijo adiós a las sabrosas madalenas, pasó al pan blanco y después al sano pan integral; ahora desayuna café (no mucho, porque dicen que sube la presión) ‘con leche rara y pan integral'. Para comer frutas le advierten que depende del sodio, la glucosa o el potasio que contengan; asumo que Chicote se hizo las pruebas de laboratorio para ver cómo andan esos niveles. Le han creado preocupaciones adicionales los alimentos del almuerzo y la cena; las carnes rojas son malas para la salud y ni el pescado se salva, pues leyó que puede estar contaminado por el anisakis; como yo no había oído nombrar el peligroso anisakis recurrí a Internet y así supe que es un parásito, un gusano que se aloja en el tubo digestivo de los peces y causa alteraciones digestivas de mayor o menor gravedad. En fin, que allá en España el señor Chicote Serna que se interesa por estar al día en los estudios referentes a la alimentación saludable, está pasando páramos para comer a gusto.

El exceso de información en revistas, tevé, diarios y redes sociales sobre qué comer, muchas veces con recomendaciones poco realistas y hasta contradictorias, si se siguen, convierten el placer de comer en casi, casi, un acto de heroicidad. Un estudio británico reciente dice que tomar muchas tazas de café podría aumentar las posibilidades de una vida más larga, hasta ocho tazas al día sin problema; pero otro estudio dice que aunque tomar café no es dañino, la cafetera no es fuente de juventud. Y lo de comer frutas es casi una carrera universitaria; se debe conocer el contenido de fructosa, niveles calóricos y el horario ideal para comerlas según la actividad que se realiza (ejercicio, desayunar, cenar, dieta para engordar o adelgazar, etc.), ¡ah! y si se es diabético, nefrítico, o sufre de colon irritable o reflujo, necesita mayores conocimientos para saber cuáles no le hacen daño. Una coach nutricional, profesión muy en moda, dice que son ‘bulos y mitos' (‘puro cuento', a lo panameño) que algunas frutas sirvan para adelgazar y que unas horas son mejores que otras para comerlas. Recuerdo que en el Antón de mi niñez decían que comer sandía de noche podía matar por ‘congestión'.

En un artículo sobre estudios varios me enteré de que existe el especialista en el estudio de estudios. Uno de ellos, el doctor John Ioannidis, profesor de medicina en la Stanford University, afirma que la mayoría de los artículos sobre estudios, incluso en revistas serias, son falsos o deficientes, especialmente los que se refieren a alimentación; no les son ajenos los intereses comerciales, margarina contra mantequilla, edulcorantes contra azúcar, por ejemplo; hasta que logró vencer la feroz campaña contra su consumo, comer huevos era casi, casi ‘crónica de una muerte anunciada'; ahora nos dicen que es todo lo contrario, lo que me complace, porque además de ser nutritivos y gastronómicamente versátiles, hasta para tirárselos a algún político han servido. Un estudio en 2013 sobre la afamada ‘dieta mediterránea' indica que es saludable, pero no es garantía de larga vida sin complicaciones cardiacas. Recuerdo un video en 2015, visto 13 millones de veces y compartido por 500 mil personas, en que un señor pelaba una manzana y afirmaba que nos estaba matando la cera que les ponen; busqué información sobre el brillo en manzanas, pepinos y otras frutas; me tranquilizó saber para qué sirve la inofensiva cera en ciertos productos agrícolas, pero me pregunto cuántas personas investigaron lo de la cera. La alimentación sana ayuda a la buena salud, ¡pero exageraciones tampoco! Por tanto, no se prive de un ocasional desayuno dominguero con ‘bisté a caballo' o encebollado y acompañado de una crujiente tortilla de maíz o una hojaldre.

