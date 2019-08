Colón: distrito saludable que avanza

Dorindo Jayans Cortez M.

opinion@laestrella.com.pa



Los esfuerzos que se vienen haciendo para atender a las comunidades, las jornadas de limpieza para darle un buen ornato al distrito, las acciones de coordinación con los representantes de corregimientos, incluido el enfoque de cómo fortalecer la labor municipal, y sin dejar por fuera la puesta en marcha de una planificación que involucre al conjunto de las instituciones de Gobierno, para que, las medidas que se ejecuten, favorezcan de manera efectiva a la población; todo esto dice que el discurso de campaña de un ‘Distrito Saludable' para Colón se viene materializando.

Pero no es solo el alcalde, Lcdo. Alex Lee, el que, solitariamente, está trabajando en la construcción de una política pública que le dé otra cara a Colón, sino que se trata también del empeño y visión de los colaboradores sin los cuales, cualquier proyecto, quedaría arando en el mar.

No ha sido fácil, sin embargo, enrumbar la labor administrativa en la Alcaldía. Esta difícil situación no es solo en Colon. Se trata de limitaciones que dificultan el trabajo que deben llevar adelante los ediles a lo largo de todos los municipios a nivel nacional. En el caso de Colón, ya se superan barreras con el norte, bien dirigido, de hacer un buen Gobierno municipal, lo que significa darle calidad de vida a la población. Que hayan programas sociales, recreativos y deportivos para todas las edades, que la inseguridad se extirpe y se viva sin miedo. Que sea otra cara la que identifique a esta parte del país.

En efecto, en cuanto al distrito caribeño los obstáculos no son ajenos a la gerencia administrativa del periodo anterior. Sobre todo, por la negligencia en el manejo los asuntos del municipio en donde, no solo se dejó los números de las finanzas en rojo, con la falta del pago quincenal al personal, sino que, además, se gestionó en ausencia de una política pública que le permitiera a la Administración entrante darle continuidad a aquellas acciones encaminadas a beneficiar a Colón. Porque de eso se trata, de gestionar no para la coyuntura inmediata, sino de dejar las condiciones para que los futuros encargados sigan una política progresiva.

Para algunos, la buena marcha de la Alcaldía es obra de la sorpresa. Pero, no es así. Como reza el adagio, en esto ‘no hay sorpresas, sino sorprendidos'. Ante las dudas que descalificaban se ha impuesto la capacidad de gestión. El buen rumbo que lleva el Municipio no es ajeno a la experiencia, como al conocimiento de lo que es la función pública, de un joven profesional formado en los avatares de esa profesión. Por ello, para darle respuestas a un distrito que ha sido abandonado por décadas, con otro rumbo que supere la desidia, se han encaminado las tareas sin caer en aquello de buscar culpables, justificándose en lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Se han empeñado, más bien, en el trabajo que sí rinde réditos a Colón. De hacer realidad aquello de ‘Colón, un distrito saludable'.

DOCENTE UNIVERSITARIO.