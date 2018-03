Colón en el agujero negro de la tormenta

Alexis Manuel Alvarado Jutting

La situación caótica y tempestuosa que atraviesa la ciudad de Colón ha generado un descontento general en los residentes; circunstancia que los ha llevado a manifestarse de manera pacífica, pero la arrogancia e intimidación del presidente y el irrespeto a un colonense con palabras no adecuadas, provocó que un grupo aislado se manifestara en forma violenta. Considero que la agresividad y los saqueos fueron provocados por sentimientos de frustración y desesperación.

El plan de renovación de Colón, no se ha podido ejecutar por falta de una adecuada estrategia y la correcta planificación por parte del Gobierno. Sin embargo, el hecho de otorgar a la empresa más corrupta, Odebrecht, el contrato para la renovación con el compromiso de transformar la ciudad de Colón, al final resultó una falacia.

El peso de la responsabilidad recae únicamente en el presidente Varela, quien ha causado con fuerza y vehemencia la destrucción de la ciudad de Colón, debido a la falta de un plan coherente y con la finalidad de aprovechar los hechos para hacer política.

Sin embargo, el ministro encargado de la renovación de Colón, no tiene conocimiento técnico en Ingeniería, por lo tanto, no es idóneo para dirigir esa obra. No quisiera pensar que el ministro Etchelecu tiene una agenda oculta para obtener y desarrollar proyectos privados, ya que se dedica a las Finanzas y al negocio de promoción de viviendas. Lo mismo sucede con el ministro Dulcidio De La Guardia González, que no es economista y quedó como un mentecato en el programa Radar.

El proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la ciudad de Colón debió ser vigilado y propuesto por el Ministerio de Obras Públicas; aunque este ministro está totalmente fuera de todo contexto, ya que no ha podido resolver el problema de huecos en la ciudad y los residentes de diversas áreas han tenido que sufragar con su peculio las reparaciones de las calles.

Cabe señalar que la ruina de la ciudad de Colón, por parte de este Gobierno, ha traído como consecuencia el cierre de varios comercios y el aumento del desempleo. El efecto de asolar Colón, y dejarlo como una ciudad yerma, ha contribuido a que la juventud desesperada escoja la peor vía, la de la delincuencia, por la falta de un empleo digno y así, acrecentar la injusticia social. ‘La delincuencia aparece como consecuencias de los problemas sociales de esta ciudad, tales como el desempleo, subempleo, casas condenadas, hambre y miseria'. Todo ocasionado por los Gobiernos y los ladrones de cuello blanco que se robaron la plata del pueblo, dejándolo en total desamparo y a merced de la suerte.

El problema del Gobierno es que desconoce la idiosincrasia del colonense y los problemas reales de la gente humilde de este país. Ellos nunca han pasado por calamidades y sufrimientos por hambruna; es decir, no tienen sensibilidad humana y se burlan del pueblo con sus arrogancias y son los' fufurufos' del momento. Hay que recordarle al presidente Varela que tanto él como los miembros de su partido apoyaron las manifestaciones cuando el Gobierno anterior quiso vender las tierras de la Zona Libre, pero hoy critica al movimiento que está defendiendo la ‘no venta de las tierras de la ciudad de Colón'. Cómo cambian los tiempos, señor presidente.

Los colonenses están en todo el derecho como ciudadanos de exigir al Gobierno que resuelva los problemas actuales, tales como las inundaciones, los problemas de salud, el mejoramiento de la educación, actividades deportivas y culturales, creación de fuentes de empleos y la construcción de viviendas dignas en el casco de la ciudad.

¡Viva Colón, viva su gente!

CORREDOR DE BIENES RAÍCES.