Chitré: decidía y esperanza

Pese a que esta pintoresca región de la península de Azuero ha venido sufriendo grandes transformaciones que contrastan con lo urbanístico rural e histórico con el modernismo y el desarrollo, muchas cosas aún quedan por hacer; claro está, con la unión de sus habitantes, tal como es llamado el histórico parque que colinda con la catedral que lleva el nombre de su santo patrono San Juan Bautista.

Sus casas al estilo barroco, con sus tejados casi desgastados por las inclemencias del tiempo, sus plazas, tal es el caso del parque centenario con su árbol de más de cien años y el sitio donde reside ‘Tía Clara Cedeño', la mujer más longeva de Panamá y en la región que cuenta con 112 años de edad nos da a pensar la calidad de vida sana que se vive en esa importante área del interior de la República.

Hace algunas semanas y de forma reiterativa hemos observado cómo ‘la ciudad que crece sola' o conocida en el argot popular como ‘la ciudad de la verraquera', viene siendo registrada por los diferentes medios noticiosos con la contradicción del esplendor de sus diversas actividades que se celebran anualmente.

Hablar de Llano Bonito, uno de los cinco corregimientos de este distrito, es referirse a un pueblo secuestrado por la alta incidencia delictiva y asesinatos atroces que han dejado impactada a toda una población que desde su fundación e historia se preguntan qué está ocurriendo.

Esta ciudad que cuenta con importantes colegios, como el secundario José Daniel Crespo de donde han salido grandes profesionales, debe servir como ejemplo para los que aún creen que la deserción escolar y las malas prácticas en su diario vivir los laureará.

Otro de los aspectos que no podemos obviar son las penurias que pasa la población por políticas no establecidas con responsabilidad con respecto al suministro del agua potable, siempre las autoridades del Idaan se escudan en trasladarle la culpa al equipo de bombeo mecánico del vital líquido que abastece a toda una población que espera respuestas concretas para que no se siga con el infame discurso de la excusa.

En lo positivo deseo recalcar la creación de los diferentes centros comerciales, el establecimiento de nuevos centros de esparcimiento, así como el plan de rendición de cuentas que, aunque sean pocas por la política establecida por el Gobierno central, viene desarrollando Manuel Cohen. Ello, sin lugar a dudas, podrán ser algunos de los paliativos para no caer en la pereza de acción en beneficio de un pueblo afable que reclama mejores días.

