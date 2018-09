Los chinos y Panamá

Samuel Lewis Galindo

opinion@laestrella.com.pa



La colonia china en Panamá, por su conducta y laboriosidad, siempre ha sido muy respetada. Bien organizados, celebran sus actos culturales sin incomodar a nadie. Desde los años 20 tienen un periódico diario que su creciente comunidad lee con marcado interés. Jamás intervinieron en nuestra política partidista. Las nuevas relaciones diplomáticas con ese inmenso país (China) fueron muy respaldadas por toda la comunidad y le dieron al presidente Varela su aplauso por el gran mérito que tuvo.

Sin embargo, desde que el presidente regresó de Beijing se ha ido creando, sin ningún sentido, un sentimiento antichino en el país. Lamentablemente se ha inmiscuido la política en las relaciones diplomáticas. A través de ellas —las diplomáticas— se pueden lograr muchos beneficios mutuos sin afectar en lo más mínimo el nacionalismo panameño.

Los problemas se iniciaron cuando el presidente Juan Carlos Varela dijo públicamente que había acordado con China la construcción de un tren rápido que uniera nuestra capital con la ciudad de David. Esto fue duramente criticado por la ciudadanía, pues no veía ningún beneficio para nuestro país y sí para China. Este país se beneficiará mucho, tanto comercial como política e ideológicamente, pues le permitiría establecer desde la ciudad de Panamá una relación con toda Centroamérica y con los años podría llegar hasta México. La República Popular China, según se asegura, prestaría a nuestro país los muchos miles de millones de dólares que se requieren para el proyecto y mientras exista la deuda, ellos administrarán dicho tren; es decir por toda la vida, pues para Panamá es una deuda, con sus intereses, que jamás podrá pagar. Esa parte —la administración del tren— se mantuvo en total secreto. Luego, se dio la concesión a China del cuarto puente sobre el Canal, que pagarán su costo los dos próximos Gobiernos, por el tiempo que tomará el hacerlo con sus otros proyectos; esta licitación dejó muchas conjeturas y dudas en cuanto a la transparencia, por la forma como se hizo. Hoy también hay que tomar en cuenta que Panamá tiene otras necesidades más apremiantes. Posterior a esto, el Gobierno manifestó su determinación de darle unos terrenos en Amador para que estableciera la sede de su nueva embajada. Ese terreno está precisamente en la entrada del Canal y los panameños no deseamos que allí, en ese sitio, ondee otra bandera que no sea la de nuestra nación. Fue, de acuerdo con personas bien enteradas, un ofrecimiento unilateral del Gobierno de Panamá.

El nacionalismo panameño se dejó sentir muy rápidamente y hubo una gran protesta nacional; y por ello se fue produciendo un lamentable sentimiento antichino. Nadie podría oponerse a que Panamá le cediera algún otro terreno para la nueva embajada de la República Popular China que no esté en la ribera del Canal. Las embajadas norteamericana y la rusa están situadas en el área revertida, pero muy distante de las riberas de nuestro Canal.

Un panameño de gran prestigio como don Fermín Chan, de origen chino, manifestó recientemente que sobre el Canal solo debía ondear una bandera, la de Panamá.

La fuerza de la opinión pública obligó al Gobierno panameño a manifestar ‘que aún no había decidido el área ofrecida a China para la construcción de la sede de su nueva embajada'. Esa parte, sobre el sitio (Amador) también se mantuvo en total secreto. Últimamente voceros de nuestra Cancillería han manifestado que tenían siete lugares fuera del área de Amador donde podría tener su sede la nueva embajada. Estamos muy seguros de que la República Popular de China, bajo ninguna circunstancia, desea iniciar sus relaciones en Panamá con problemas y que liberarán al presidente de Panamá de este compromiso.

Debemos también tener mucho cuidado en el tratado comercial que ahora mismo se esté negociando en Beijing. Tenemos la experiencia con algunos tratados comerciales que celebramos con varios países, que contienen algunas cláusulas muy negativas, que están afectando nuestro agro; fueron firmados por otros Gobiernos, de muy buena fe —estamos seguros—, pero, tal vez, nos faltaba la experiencia que ya hoy la tenemos.

EMPRESARIO