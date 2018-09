De China al Canal de Panamá (I)

Julio Yao Villalaz

opinion@laestrella.com.pa



Hace 40 000 años, los primeros protochinos cruzaron el Estrecho de Behring y llegaron a nuestro continente, dando origen al hombre americano. De ello dan fe los aborígenes, los cuales tienen ADN chino; por ejemplo, los ngäbes y los wounaan.

La Ruta del Jade, del siglo XVI a. C., antecesora de la Antigua Ruta de la Seda, se origina en el siglo XVIII a. C. La Antigua Ruta existió entre el siglo I a. C. y el XV d. C., durante 1600 años, cuando China fue el país más importante del mundo. Por la Ruta transitaron la seda, de elaboración secreta, mercaderías, piedras y metales preciosos, filósofos, poetas y médicos.

En el siglo V a. C. se construyó el Gran Canal, entre Hangzhou y Pekín, de 1800 km de longitud, con 60 puentes y 24 juegos de esclusas y en el que trabajaron seis millones de obreros. Ese mismo siglo, se inició la construcción de la Gran Muralla, que terminó en el siglo XVI (les tomó 2100 años) para impedir las invasiones desde el norte.

Mil años después, en el siglo V d. C., un monje budista, Hui Sheng, viajó a la ‘Tierra del Fusang', mítica civilización presuntamente entre Norteamérica y Nicaragua.

Mil años después, entre 1405 y 1421, China exploró regiones desconocidas desde Vietnam, Tailandia, el océano Índico, Australia, Oceanía, los mares antárticos, hasta África Oriental y Occidental, desde donde cruzaron hasta el continente americano, descubriéndolo 71 años antes que Colón en las Antillas Menores, cuyos habitantes, según los chinos que desembarcaron, eran caníbales.

El almirante Zheng He llevó adelante sus expediciones en forma pacífica y nunca avasalló o abusó de ningún pueblo. Ello explica que 3200 años antes, por donde llegaran los chinos solo se han encontrado petroglifos, observatorios astronómicos y otras huellas de su cultura, no huellas de sangre.

La ‘Flota del Tesoro' de China constaba de 317 barcos, los más avanzados de la época, tanto en construcción como en equipamiento, brújulas e instrumentos astronómicos de navegación. Transportaban 28 500 marinos y eran siete y ocho veces más grandes que las carabelas de Colón, que solo traían 150 hombres, mayormente presidiarios y delincuentes y quienes, contrario a los chinos, sí diezmaron por millones a los pueblos originarios de Abya Yala.

Abruptamente, hacia 1425 China prohibió las exploraciones, gracias a ‘señales del cielo' que, según los enemigos de Zheng He, las condenaban. China destruyó su Flota, quemó los mapas, bitácoras y documentos del almirante, y le dio la espalda al mar. Fueron los europeos quienes, con mapas y cartas de Zheng He, ‘descubrieron' lo que ya había sido descubierto 75 años antes, para no ir más atrás.

China fue el país más importante del planeta entre el siglo V y el siglo XVI, durante 1100 años. Fue agredida durante las Guerras del Opio, en la segunda mitad del siglo XIX, por Inglaterra, Francia, Alemania, además de EE.UU., que entró tardíamente al reparto o piñata que hicieron de China.

La caída de la Dinastía Qing abrió paso a la república de Sun Yat Sen y, en 1927, a la revolución que triunfó sobre Chiang Kai Shek y fundó la República Popular China.

A raíz de la Reforma y Apertura, China se desarrolló aceleradamente y, según el Banco Mundial, sacó a 600 000 personas de la pobreza entre 1978 y 2005. Su Gobierno es considerado como ‘uno de los mejores Gobiernos del mundo', dicho por Rafael Poch, excorresponsal en Pekín.

Si la Antigua Ruta unía a Eurasia con el Medio Oriente, África y Europa, la Nueva Ruta (One Belt, One Road), propuesta por el presidente Xi Jinping en 2013, abarca, además, una vía o corredor marítimo que une ambas costas del océano Pacífico.

La Nueva Ruta de la Seda es el proyecto comercial más ambicioso de la historia y se extiende a América Latina y el Caribe, ‘patio trasero' de EE.UU. Conformado por Centroamérica y el Caribe y enclaustrado por una línea geopolítica imaginaria que, partiendo de la costa Este de EE.UU. y, atravesando el Canal de Panamá, llega a San Francisco, California, ese ‘patio trasero' ha sido víctima de casi todas las intervenciones militares de EE.UU. en el continente.

China fue el país que mayor apoyo dio a Panamá el 9 de Enero de 1964 en la Plaza Tiananmén y durante el Consejo de Seguridad de la ONU en 1973. El presidente Mao Tsé Tung autorizó a su embajador, Huang Hua, exigir el retiro inmediato de las bases militares de EE.UU. si Panamá lo solicitaba y dijo, además, que un Canal neutral no debe albergar fuerzas militares extranjeras.

EL AUTOR ES ANALISTA INTERNACIONAL Y EXASESOR DE POLÍTICA EXTERIOR.