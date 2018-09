Charlatanes y oportunistas, no hablan... ¡ladran!

Adán Arcelio

opinion@laestrella.com.pa



Tenemos que prepararnos para arremetidas de charlatanes y oportunistas. Y una positiva fórmula es la de tener la puerta cerrada con un letrero ‘No recibo políticos indeseables'. Dura esta decisión, pero una lección para los que todavía pretenden continuar ordeñando la teta del Estado.

Estos visibles personajes denominados ‘donantes' son hábiles en recurrir al soborno electoral y otras manipulaciones que le garantice mayores cuotas de poder a través de loa ganadores en contiendas políticas.

De sobra hemos tenido Gobiernos miopes y centralistas que nada han aportado en sus gestiones y que después reclaman vergonzosamente un lugar en la historia, ignorando que hasta los más incompetentes, por derecho propio, se han ganado un merecido lugar en las oscuras páginas de la historia.

Este pueblo reclama con firmeza una justicia que no se tuerza, que no se arrodille, que no se venda. Para lograr esos objetivos la única opción es anular el dedo presidencial de la escogencia de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Históricamente hemos tenido Gobiernos manejados y manipulados por pigmeos que no han logrado jamás la estatura de ESTADISTAS, porque han sido presidentes del montón que nada han aportado en beneficios del pueblo.

Sin tener cuentas bancarias, chequeras, tarjetas de créditos, los pobres siempre estarán en primer plano para cumplir el mandato milenario de hacer más ricos a los ricos.

Es una inexorable verdad que debemos aceptar. La miseria palpita por todos los sectores del país y se debe conforme las crueles medidas de los poderosos que todavía tienen sembrado en sus cascos cerebrales que son dioses decidiendo ‘quién vive, quién muere'.

Nuestro pueblo quiere lanzar gritos de protestas contra aquellos insaciables que siempre tienen objetivos claros de amasar fortunas, sin importar los métodos o herramientas que se deben utilizar. Ese grito se ahoga en las gargantas al verse impotentes frente a la impunidad de los que ya se etiquetan ‘¡dueños de Panamá!'.

Basta ya de soportar improvisaciones. Es la hora de levantar el puño y sacudir sin temor al temor a los que no se inmutan al ver niños descalzos cantando el himno en escuelas rurales.

Es hora de moverles el piso a los Tres Poderes del Estado que demuestran estar dormitando sobre las exigencias de un pueblo cansado y hastiado de tanta incompetencia con personajes de comprobada mediocridad que solo han demostrado exagerados servilismo a los amos de turno.

Las frecuentes batallas contra los arribistas y charlatanes de feria, resultan muchas veces frustrantes, debido a que siempre logran colocarse en posiciones encumbradas on los Gobiernos de turno.

Todavía prevalece en la mente popular que la clase política sabe muy bien cómo manipular a los electores prometiendo lo que jamás cumplirán. Si conocemos ese arte del engaño ¿por qué repetimos favorecerlos nuevamente?

Ya debemos medir con exactitud y analizar detalladamente el perfil, el desarrollo personal y profesional de cada postulado. En las elecciones venideras debemos filtrar muy bien para separar a los oportunistas de los menos malos.

Deseo dejar estampado en estas líneas que mi propósito es mantener una actitud de observar y escuchar para informarme y actuar sin precipitaciones sobre la actualidad de mi Panamá.

COMUNICADOR SOCIAL.