Nelva Reyes

opinion@laestrella.com.pa



Los santeños que nacimos en las faldas del Canajagua y sus alrededores, escuchamos a nuestros padres y abuelos hablar de cerro Quema. De igual manera, a amigos y conocidos indicar de las vetas de oro que había en el cerro.

En 1997, se da inicio a un primer intento de explotación minera, lo cual conlleva un incremento de microempresas ligadas a las fiestas y el consumo de bebidas embriagantes'. Así lo señala el profesor Milcíades Pinzón. También nos dice el sociólogo Pinzón que ‘cerro Quema comprende una porción de terreno que se aproxima a las 15 mil hectáreas, constituyéndose en el mayor latifundio de los últimos 500 años…'

La provincia santeña ha sido muy golpeada por las sequías, atribuidas estas al método utilizado para el uso del suelo.

El doctor Stanley Heckadon-Moreno, en el capítulo segundo del libro De selvas y potreros (investigación que todas las y los panameños y sobre todo los santeños debemos leer), dice: ‘Azuero es conocida por sus sequías. Carecemos de datos climatológicos a largo plazo, pues las estaciones meteorológicas son nuevas y escasas en la región. No obstante, registros históricos muestran un patrón de sequías recurrentes. Ellas fueron comunes en la segunda mitad del Siglo XIX y muy intensas en la década de 1873-1883. Las de 1879-1880 fueron devastadora. J. Rodríguez, testigo del impacto de este fenómeno sobre la sociedad de su tiempo, señaló angustiado: ‘La miseria y el hambre que están haciendo estragos en estos pueblos hasta el extremo de haberse muerto de hambre algunas y estar contrayendo otras las enfermedades consiguientes a la escasa alimentación, pues muchas familias se mantienen hoy con la cepa de tallos de plátano y el corazón de las palmas…' Pueden imaginarse la gravedad, si se sigue devastando las 15 mil hectáreas de cerro Quema.

He querido hacer referencia, desde cuándo se vienen dando las sequías en la provincia de Los Santos, con el objeto de que los santeños nos informemos y, no importa dónde nos encontremos, alcemos nuestra voz y unirla al Frente Santeño Contra la Minería, para decir No a la explotación de cerro Quema.

El Frente Santeño Contra la Minería tiene más de 20 años de estar luchando en contra del proyecto minero de cerro Quema. En el comunicado Nº 2 del 13 de septiembre de 2018 indica lo siguiente:

‘Ratificar a la faz del país su oposición al proyecto minero de cerro Quema, por considerarlo lesivo a los intereses comunitarios regionales, constituirse en una amenaza ambiental y ser viva expresión de la expoliación de nuestros recursos mineros.

Denunciar que desde febrero de 2017 hasta la fecha, por más de año y medio, la minera ha estado laborando sin autorización de tipo legal, ya que se le venció el contrato y carece de un estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad competente.

El Frente Santeño demanda del Gobierno nacional el cierre definitivo del proyecto minero, para que la zona recobre, luego de dos décadas, la paz colectiva que se merece'.

Compartimos los requerimientos hechos por moradores del área en cuanto a fuentes de empleo. Esta es una demanda que debe responder y garantizar el Gobierno nacional. Las empresas que han venido a explotar las minas como cerro Quema, Petaquilla, entre otras, no les interesa que no podamos hacer uso de las aguas en el mañana, al sustraer ellos todos los minerales del suelo, los dejarán sin ningún nivel de producción.

Pero además engañan a las comunidades con ofrecimientos de construir carreteras, escuelas, centros de salud. En primer lugar, constitucionalmente eso le compete a los ministerios respectivos del país. No vengan a ofrecer migajas a costa de nuestro oro, representado en millones de balboas. Tal cual se hizo en el período de la colonia, que a decir de Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina: ‘con el oro que se llevaron los europeos de América habría para construir un puente desde Potosí hasta Sevilla en España'.

Se requiere pensar en el interés colectivo, en el interés nacional, el cierre definitivo de la mina de cerro Quema es en bien del presente y futuro de la región de Azuero.

LA AUTORA ES SECRETARIA GENERAL DE LA CENTRAL GENERAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE PANAMÁ, CGTP.