Cerrando la brecha social

A pesar del triste escenario que refleja a nivel mundial la epidemia de enfermedades crónicas, pareciera haber un rayo de esperanza en el plato de comida de millones de personas. Algunas tendencias favorables en materia de nutrición nos devuelven la confianza y brindan una luz de oportunidades para desarrollar nuevas opciones alimentarias. Y cada vez observamos más personas interesadas en aprender sobre nutrición y en pasar información a los demás para mejorar su salud y la de sus familias.

Al mismo tiempo, percibimos un mercado más receptivo que responde a los nuevos estímulos y requerimientos del consumidor, y diariamente aparecen nuevos productos en las estanterías para satisfacer esas necesidades: alimentos mínimamente procesados, bajos en azúcar y producidos con ingredientes naturales son buscados con mayor frecuencia. En 2016, en una encuesta a nivel de la capital de más de 300 personas entre 18 y 65 años de edad, más del 80 % respondió que valora los ingredientes saludables cuatro veces más que el reconocimiento de marca.

Igualmente, la industria de alimentos trabaja en la innovación y desarrollo de nuevos productos para corresponder con los nuevos hábitos de consumo y aumentar contenido de fibra, eliminar aditivos químicos y reducir cantidades de sodio y azúcar. Además, las etiquetas ofrecen más información sobre qué tan saludable es el producto, de dónde vino, cómo se cultivó y cómo se preparó.

Pero estas oportunidades no son absolutas. Así como las preocupaciones de salud relacionadas con la dieta afectan a la mayoría de los panameños, también hay que reconocer que las diferencias en la dieta y la nutrición exacerban las disparidades en la salud de la población y contribuyen a aumentar las brechas en nuestra sociedad, incluidas las relacionadas con la longevidad. Y las oportunidades prometedoras que observamos en algunos sectores del mercado no están distribuidas uniformemente en nuestra sociedad. Por ejemplo, no todas las barriadas y pueblos tienen el lujo de contar con un supermercado básico.

Lo primero para luchar contra esas desigualdades sociales en la salud es identificar y alentar patrones alimentarios que sean consistentes con las pautas dietéticas. Aunque el ingreso económico y el acceso a alimentos saludables desempeñan un papel destacado en los hábitos alimentarios, son los niveles educativos deficientes los que terminan por dibujar el círculo vicioso. De allí que las personas con niveles socioeconómicos y educativos más bajos son precisamente las que tienen la peor calidad de dieta en sus platos. Y lo segundo es reconocer que la obesidad infantil puede llevar a situaciones negativas de salud más adelante en la vida, pero también tiene impactos más inmediatos como mayor riesgo de diabetes tipo 2, más ausentismo escolar y menos participación social por estigmatización e intimidación.

Es indudable que en los últimos 20 años hemos visto una mejora constante en la calidad promedio de la dieta panameña en el segmento social más alto, al tiempo que más personas reducen su consumo de grasas hidrogenadas y bebidas azucaradas, mientras aumentan el consumo de frutas y legumbres frescas, granos enteros y productos abundantes en ácidos grasos esenciales. Sin embargo, durante este mismo período la brecha de alimentación saludable en el segmento de más bajos ingresos se amplió con el tiempo. Nuevamente, las personas con oportunidades educativas y económicas limitadas son más propensas a sufrir de una nutrición deficiente, lo cual agrava la incidencia de enfermedades crónicas, con todos sus costos y dificultades asociados, creando un círculo de pobreza difícil de escapar.

Estos son problemas complejos, pero la complejidad no es una excusa para dejarlos perdurar. Hay que enfocar nuestros esfuerzos en facilitar que los padres y los niños tengan acceso a alimentos nutritivos, porque la asequibilidad y una buena información sobre nutrición y sus implicaciones para la salud son claves para remediar estas disparidades.

No debería haber diferencias de alimentos para los ricos y otra para las familias de bajos ingresos. Esperamos que la innovación y las fuerzas del mercado ayuden a resolver estos problemas. La agricultura es uno de los milagros modernos de los cinco últimos siglos y en Panamá existen muchas oportunidades en esta área. Nuestro desafío es ayudar a crear opciones más saludables y fomentar la innovación y la competencia para que los alimentos saludables sean más accesibles. Necesitamos trabajar en nuevos mecanismos para separar las enfermedades crónicas del estado socioeconómico. Y la nutrición afortunadamente nos da una oportunidad.

EL AUTOR ES EMPRESARIO, CONSULTOR EN NUTRICIÓN Y ASESOR DE SALUD PÚBLICA.