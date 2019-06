De cara a las mujeres del nuevo gabinete

Gloria Young

opinion@laestrella.com.pa



El presidente electo terminó de informar al país sobre la integración de su gabinete. Ocurrió lo que temíamos, aunque siempre guardábamos una leve esperanza. No logramos la paridad. Lo digo en plural, porque es nuestro gabinete; el de todos los panameños y panameñas.

Con el presidente Juan Carlos Varela, terminamos con cuatro mujeres en el gabinete y la figurita repetida de vicepresidenta y ministra. Los ministros consejeros que tenía, pasaron tan desapercibidos, que ni sus nombres quedarán en la historia. No sabemos qué fue lo que le aconsejaron.

Varias organizaciones de mujeres que estamos vivas en esta sociedad, con una vida orgánica intensa y fructífera, luchadoras y propositivas, enviamos notas al presidente electo, solicitándole que respetara la Paridad. Le solicitamos una cita de breves minutos. Le informamos que teníamos una base de datos extensa de mujeres capacitadas en todos los niveles y especialidades que necesita el desarrollo integral de nuestro país. No hubo respuesta.

El presidente electo nos ha presentado ahora a cinco ministras. Sumamos una más. Tenemos ahora el 35.7 % de la representación femenina y también se repite la figurita con el vicepresidente ministro. Hay paridad en los ministros consejeros: una mujer y un hombre.

¿Quiénes son estas mujeres ministras que darán la cara en el gabinete que tendrán derecho a voz y voto en las decisiones al más alto nivel de nuestro país en los próximos cinco años?

Doris Zapata – ministra de Trabajo y Desarrollo Social. Es de las mujeres políticas que sirven de ejemplo para otras. Tiene una historia en el PRD, escalando posiciones con esfuerzo y valentía. Ha dado la cara por su partido en los mejores y peores momentos. Su hoja profesional está en las redes, así que no me detengo en ello. En un Ministerio tan conflictivo como ese, su personalidad nos da confianza de que puede representarnos de la mejor manera. Yo apuesto a ella en su gestión.

Inés Samudio – ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Chiricana y eso ya dice que es gente trabajadora y de carácter. Muy cercana en el trabajo al alcalde Vigil de David, quien siempre fue un alcalde asertivo y colaborador con todos los sectores y me consta. No conozco a la ministra. Solo queda la esperanza de que nos sepa representar bien.

Maruja Gorday de Villalobos – ministra de Educación. Fue en el Gobierno saliente, directora del IPHE. Tiene la sonrisa de su madre, la ExHLS Maruja Moreno y eso solo me trae buenos recuerdos. El hecho de que haya estado en la Concertación Nacional en el sector Educación, dice que conoce el tema y esperamos que sepa enfrentar a ese monstruo de ministerio, donde aún no recuerdo quién ha quedado bien. ¡Ah!, sí, Juan Bosco Bernal. Pero estuvo por tan poco tiempo, que no sabemos si hubiera terminado como empezó. Después se fue a la Embajada de Brasil. Como Marcela, que se fue a la Embajada en Chile. Por favor, ministra, no termine pidiendo una embajada. Demuestre que esos genes de Maruja, los tiene perfeccionados.

Markova Concepción - ministra de Desarrollo Social. Confío en esta designación. A la hoy ministra le he dado seguimiento a mediana distancia desde hace varios años. Solo puedo ver cosas positivas en su desempeño. Apuesto también a ella.

Rosario Turner: una profesional de la medicina con experiencia gerencial, aparte de cirujana. Una mujer política, militante comprometida, con capacidad organizativa comprobada. La mejor combinación para ser una buena ministra. Conoce de compromisos, de lealtades, de calidad. Es un Ministerio difícil, un gremio a veces intolerante, una política contra la mala praxis médica que deberá enfrentar, porque la cinta chocolate va a seguir creciendo cada vez más con mayor fuerza.

También apuesto a Rosario Turner, porque, además, es apostar por un apellido que me llega al corazón y al cerebro. Jorge Turner fue mi director de tesis de licenciatura en la UNAM; un hombre admirable. Domingo Turner es parte de nuestra historia, de lo que todos debemos conocer y admirar. ¡Buena suerte, ministra!

Tenemos una ministra consejera en Salud, que no es parte de ese 35.7 %, Eyra Ruiz. La conozco, la admiro y sé que enfrentará a todos los demonios y al poder económico detrás de los grandes problemas de salud que ningún ministro ni director de la CSS ha podido resolver. Ojalá demuestre esas agallas que le conozco y, aunque no tenga voto, sea una voz fuerte en el gabinete. Confío en su compromiso para con las mujeres de este país, sin distingo de banderías políticas.

De alguna forma, en cada una de estas mujeres, me siento representada. En este sentido, eso dice de la agudeza que tuvo el presidente electo al escogerlas. Miraré de cerca los primeros 100 días del presidente electo y de las acciones de sus ministros y ministras en particular. Porque, al fin y al cabo, yo apuesto a mi país y quiero ser parte de este desarrollo para dejarle a mis hijos, hijas, nietos y nietas, el país que nos merecemos.

DIPLOMÁTICA, ESCRITORA Y POETA.