Asalto a la conciencia

Suena el teléfono. Contestas y sientes alguien con mucha fuerza y entusiasmo del otro lado de la línea que te cautiva. ‘Hola, dice, ¿cómo estás? Mira que te quiero dar una buena noticia. La estación de televisión ‘tal' está de aniversario y queremos informarte que en nuestra oferta, te han escogido para ser de los ganadores del premio de mil quinientos balboas y queremos que vengas a celebrar con nosotros y recojas este dinero sin compromisos.'

La proposición parece tentadora y sobre todo que resaltan que no hay requisitos; al parecer hubo una rifa y resultaste de los seleccionados. La voz sigue con las explicaciones. ‘Mira es necesario garantizar que vas a ser tú quien llegue a recoger lo que te corresponde. ¿Podrías darnos tu nombre completo; igual tus números de cédula; además, el del teléfono en casa, del celular, de la tarjeta de crédito y por último, la dirección de correo electrónico?

‘Aquí fue donde la puerca torció el rabo'. Algo extraño se siente con esta información solicitada. Y sucede lo insólito. Si dices, ‘Oye, pero no es seguro que te dé todos estos datos, ni siquiera el número de cédula porque no sé qué vas a hacer con él'. A continuación, te mientan la madre o te mandan muy lejos y cierran abruptamente el teléfono. Si aciertas a dar lo que te piden; verás las consecuencias desastrosas a tus finanzas.

Has sido víctima de un timo y toda la amabilidad, la dulzura con que te han tratado, no es más que un ambiente en que te involucraron para que te hicieras vulnerable y alcanzar los propósitos de engañarte, estafarte y si es posible, afectar tu patrimonio en cualquier sentido, tanto económico, como de haberes y para esto no tienen límites. Igual sucede en el escenario político con diferentes facetas en que se envuelve a los incautos.

Los timadores son una especie depravada que ha existido en la historia de la humanidad para alcanzar un beneficio o la mayor bonanza a expensas de la benevolencia, ingenuidad y débil condición de sus potenciales víctimas. Es un concepto antiguo, que proviene del árabe ‘tamm' que significa hurtar, quitar algo con engaño y por lo general utilizan la palabra o prestidigitación de ellas para embaucar a los otros.

Este tipo de trapaceros abundan en todos los campos. El Papa Francisco advierte sobre ellos y previene: ‘Tengan cuidado. Desconfíen de cualquiera que quiera ser un poco rápido y listo y les diga que tienen que pagar…'

En el contexto de las nuevas tecnologías y específicamente en las redes sociales, también hay quienes experimentan con éxito atraer a cándidos, sobre todo por la anonimia en que se mueven algunos en ese ámbito. Un ejemplo reciente del esquema es utilizar las áreas protegidas y a base de sofismas, pedir adhesión para alcanzar aparentes objetivos loables; pero se esconde la verdadera intención de lograr un caudal político ya perdido en el pasado.

En su obra El timador, el novelista Herman Melville describe con profunda precisión y múltiples historias, la estratagema utilizada por quienes hacen de este engaño, su arma predilecta. Expone que ‘…existen en el mundo algunas personas que, incapaces de dar mejor prueba de ser sabios, encuentran un extraño placer en demostrar que ellos piensan que poseen, un sagaz conocimiento del género humano al sospechar poco de él.'

Es imposible tener fe ciega en la confianza, sobre todo de quien expone una perspectiva sencilla para resolver estos problemas. Melville dice que las mayores esperanzas puestas en ella, han fracasado estrepitosamente. Es necesario combatir a los defraudadores, a aquellos de fácil expresión; que utilizan consignas como principal anzuelo y aprender a construir nuestras respuestas con raciocinio y suspicacia en los cantos de sirena.

