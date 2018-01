Aprendiendo de la historia

Mariela Sagel

opinion@laestrella.com.pa



Los acontecimientos históricos, cuando son bien celebrados, abren avenidas de conocimientos para los que no tuvieron la dicha de vivirlos por no haber nacido en la época en que ocurrieron. Los Beatles, los Rolling Stones y Elvis Presley marcaron con fuerza la historia de la música en inglés, y no necesariamente estábamos vivos para cantar sus canciones, igual que a los compositores clásicos. Los panameños que saben y conmemoran el 9 de enero, que aconteció hace 54 años, no necesariamente estuvimos allí en la línea de combate, algunos ni siquiera habían nacido, pero aprendimos con el ejemplo de esos mártires que, de manera espontánea, defendieron una afrenta que cometieron los estudiantes de la Escuela de Balboa, en la antigua Zona del Canal, a nuestra bandera nacional.

En el año 2016 se conmemoraron en todo el mundo los 400 años de la muerte del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra (que murió el mismo día que el inglés William Shakespeare y el peruano Inca Garcilaso de la Vega) pero poco se conoció aquí, no se capitalizó la fecha como esperábamos, ni de nuestras instituciones (INAC, Ministerio de Educación, Academia de la Lengua) ni de las misiones diplomáticas correspondientes. Y es tan importante esa fecha que se ha designado el 23 de abril como el Día Mundial del Libro. Tampoco el año que acaba de finalizar, en el que se cumplieron los 100 años de la Revolución Rusa, se hizo ruido alrededor, aparte de algunos actos tímidos en la Universidad de Panamá y un par de artículos referentes. En cambio, la embajada de México sí celebró debidamente, aunque no en forma masiva, el centenario de Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo y otras obras, que no alcanzó a vivir suficiente para recibir el Premio Nobel de Literatura.

El año que recién terminó también conmemoró los 40 años de la firma de los Tratados Torrijos Carter y fueron varios los actos que se organizaron, sin que mediaran militancias políticas, uno realizado en la Asamblea Nacional, otro en la sede del Partido Revolucionario Democrático y otro en la Fundación Omar Torrijos, que contó con la develación de un busto que regaló la República Popular China, con la que nuestro país acaba de establecer relaciones diplomáticas, una asignatura pendiente por muchos años. Se produjeron excelentes programas televisivos en torno a la fecha, que hicieron docencia.

El Concurso Ricardo Miró, el certamen literario más importante de nuestro país cumplió 75 años de estarse celebrando, así como la Biblioteca Nacional la misma cantidad de años en haberse fundado. Ambos hechos se celebraron en forma modesta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL).

La publicación del libro célebre del único escritor colombiano que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura, —Gabriel García Márquez— ‘Cien Años de Soledad' también fue celebrado en el mundo por todo lo alto, pero le faltó vistosidad a lo que vimos aquí, aun cuando Colombia era el país invitado a la FIL. Los 50 años de haber recibido ese premio por otro latinoamericano, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, ni siquiera fue mencionado como un hito histórico, tampoco los 50 años de la muerte de la cantautora chilena (y también 100 años de su nacimiento) Violeta Parra, o del asesinato de Ernesto ‘Che' Guevara. Los 80 años de que Pablo Picasso pintara su famoso cuadro Guernica, consternado por el bombardeo que sufrió una población vasca en 1937, durante la Guerra Civil Española, pasaron sin pena ni gloria. Este hecho fue objeto de sendas exposiciones en capitales importantes, como Madrid, donde tuve el privilegio de ver la muestra ‘Piedad y terror en Picasso', en el Museo Reina Sofía.

Las embajadas de países amigos establecidas en Panamá son determinantes en apoyar estos rescates de la historia. Canadá celebró los 150 años de su independencia del imperio británico el 1 de julio y estoy segura de que México volcará sus mejores esfuerzos en reflexionar sobre los 50 años de la matanza de la Plaza de Tlatelolco, que se cumplen este año.

Y de elecciones presidenciales habrá muchas durante el año que acaba de empezar: en Finlandia, Costa Rica, Rusia, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela, por mencionar unas cuantas. Ya las celebró Chile, cuyo presidente electo se apresta a tomar posesión y también Honduras. Para nosotros será un año preelectoral, donde veremos mucho y de todo. Debemos estar atentos para entender ‘por dónde van los tiros'.

ARQUITECTA Y EX MINISTRA DE ESTADO.