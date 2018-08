Aportes sobre constitucionalidad y democracia en Panamá

Jaime Flores Cedeño

opinion@laestrella.com.pa



En esta oportunidad nos permitimos formularle un breve cuestionario al profesor Raúl González, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá y activista popular, con respecto a distintos temas de interés nacional que forman parte del debate político.

1. ¿En qué consiste la propuesta de una quinta papeleta?

En las elecciones, se colocan cuatro papeletas, para elegir presidente, diputados, alcaldes y representantes. Proponemos que se agregue una, la quinta papeleta, para que se le pregunte al pueblo si quiere o no una Asamblea Constituyente Originaria. De ganar el ‘sí', el próximo Gobierno está obligado a convocarla, con reglas del juego, producto del consenso y no de imposición alguna.

Para ello, estamos recogiendo firmas de respaldo a una nota que le será dirigida a los magistrados del Tribunal Electoral, solicitándoles incluyan la quinta papeleta. Esta iniciativa ciudadana es novedosa, porque activa el poder constituyente, ya que se trata de la Constituyente Originara, para la cual no hay reglamentación alguna. El poder constituyente es originario e ilimitado, por lo que no se nos puede aplicar norma alguna, porque no hay. Nada ni nadie está por encima del Poder Constituyente.

Esas firmas pretendemos entregarlas a finales de septiembre, en un acto masivo y cada una tiene un valor extraordinario. La persona que firma deja de ser una cifra más, para convertirse en ciudadano, titular de derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Toma sus propias decisiones y participa en el debate nacional de manera directa, sobre el futuro del país.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una Constituyente Paralela y una Originaria?

La Constituyente Paralela fue un invento de los diputados que aprobaron las reformas del 2004, para que nada cambiara. La Constituyente Originaria es el resultado del ejercicio del poder Constituyente por parte del pueblo, su único titular. Para la refundación del Estado panameño, que es lo que necesitamos, la paralela mantiene en el poder a los mismos gobernantes y la nueva Constitución no tendrá efecto retroactivo, por lo tanto, aquellos que le han robado al Estado, mantendrán sus fortunas y no habrá sanción alguna.

Con la Originaria, que es soberana e ilimitada, la Constitución permitirá combatir el crimen y perseguir los delitos, independientemente del tiempo que haya transcurrido. Una nueva Constitución, para un nuevo país.

3. ¿Qué cambios constitucionales propondría?

Algunas propuestas: Prohibir la reelección inmediata, nuevo sistema de administración de justicia, que lleve a los corruptos a la cárcel, crear un Tribunal Constitucional, como salvaguarda de la Constitución y los Derechos Humanos, nuevo mecanismo de selección de los magistrados y procuradores, nuevos requisitos para ser magistrado de la Corte o procurador, disminuir los poderes del presidente de la República, el agua es declarada derecho humano y se establece la obligatoriedad del Estado de garantizar agua potable a toda la población, los servicios de luz, telefonía, transporte público, la recolección de basura y otros, serán brindados por el Estado, la educación será gratuita y de calidad. Se establece un porcentaje no inferior al 6 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Los diputados únicamente serán inmunes, en el ejercicio de sus funciones. Solo podrán utilizar los recursos que les facilite el Estado, para el cumplimiento de las mismas.

4. ¿Cómo evalúa el tránsito de la democracia desde la invasión de 1989, hasta el presente?

Luego de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, en 1989, la partidocracia o dictadura de partidos ha gobernado a nuestro país, aplicando el modelo neoliberal, para beneficiar a la oligarquía, privatizando los servicios públicos, convirtiendo todo lo que pueda en mercancía para vender. Eso explica el desastre en los servicios de salud, educación, transporte público y el abandono de la producción de alimentos. No hay seguridad ni soberanía alimentaria.

Los escándalos de corrupción no son atendidos correctamente y hay un clamor de justicia. Las instituciones y las autoridades no gozan de credibilidad. Los partidos completamente desprestigiados.

5. ¿Cómo afecta el clientelismo al sistema electoral del país?

Las reglas electorales son creadas para mantener a los corruptos en el poder. Profundizan el clientelismo político para comprar la conciencia de los electores, por lo que solo los candidatos neoliberales tienen opción, ya que la campaña es sumamente costosa.

6. ¿Qué papel debe jugar la Universidad de Panamá en los cambios sociales?

La principal tarea de la Universidad de Panamá es la de educar y orientar al pueblo panameño, para que conozca cuáles son sus derechos y cómo hacerlos efectivos, además de brindar posibles soluciones a los diversos problemas que afectan a nuestra sociedad, con la finalidad de construir una democracia social, incluyente y participativa, con justicia social.

ABOGADO E HISTORIADOR.