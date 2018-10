Anécdotas (III)

Samuel Lewis Galindo

opinion@laestrella.com.pa



Como un descanso de la política y mientras el Partido Panameñista lleva a cabo sus primarias, reproduzco otras ‘anécdotas' que escribí a principios de los años 90. Complazco así a muchos amables lectores que me lo han pedido.

---o---

Winston Churchill era huésped del presidente Roosevelt en la Casa Blanca. Discutían entre ambos problemas que afectaban a los dos países. Roosevelt se mostraba algo desconfiado de una posición que concernía a los ingleses. Una mañana se presentó muy temprano a la habitación que ocupaba Churchill para seguir conversando sobre el asunto que le incumbía a ambos. Cuál no sería su sorpresa que se encontró a Churchill completamente desnudo. Roosevelt pidió excusas a su huésped y comenzó a retirarse cuando Churchill, con un gesto, lo detuvo antes de salir y le dijo: ‘Sr. Presidente, estoy demostrándole con hechos que no tengo nada que ocultarle'. Las conversaciones se continuaron mucho más amistosas que antes de la ocurrencia de Churchill.

---o---

Un día me solicitó el Mayor Alemán que lo acompañara a David a visitar la planta cervecera. Al bajar del avión lo primero que hizo fue dirigirse a una floristería y comprar dos ramos de flores. Uno se lo llevó a doña Flor Miró viuda de González-Revilla. Inmediatamente después nos dirigimos al cementerio y en la tumba de Ramón González-Revilla le dijo en voz alta, como parece que solía hacerlo: ‘Mi querido amigo, me haces gran falta. Siempre te extraño y te quiero mucho. Tengo unas ganas inmensas de verte cuanto antes'. Al retirarse unos pasos de la tumba del amigo se me acercó y yo le dije: ‘Mayor, ¿usted se ha dado cuenta de lo que acaba de decir?'. El me preguntó: ‘¿Qué fue lo que dije?'. Le respondí: ‘Mayor, usted le dijo a su amigo fallecido que usted tenía grandes ganas de verlo pronto'. Incrédulo y con gran preocupación me dijo: ‘Espérame que ya vuelvo. ¿Cómo habré dicho semejante cosa?'. Se acercó de nuevo a la tumba y le dijo otra vez en voz alta: ‘Todo lo que te he dicho es cierto, te quiero mucho y me haces gran falta, pero no hay ningún apuro en vernos'. Dio gran fuerza a estas últimas palabras.

---o---

Al triunfar la gesta separatista de 1903, el Dr. Manuel Amador Guerrero le dijo a don José Agustín Arango, iniciador de la gesta separatista, que a él le correspondía el honor de ser el primer presidente. El Sr. Arango le dijo que él no podía aceptar tal honor. El Dr. Manuel Amador Guerrero esta vez, por medio de una carta, le insistió por segunda vez al prócer Arango que debía ocupar el alto cargo, a lo que el prócer le respondió que él ‘no podía aceptarlo porque carecía de recursos económicos'. Tres años después el Sr. Arango murió y fue enterrado y los gastos de sus funerales fueron cubiertos por la masonería panameña, a la cual pertenecía. ¡Qué tiempos esos! ¿No? - El prócer solo tenía cuatro hectáreas en ‘La Pradera' con una modesta casa donde se reunían algunos de los futuros próceres.

---o---

El famoso Cantinflas todas las noches se arrodillaba y al rezar en medio de sus oraciones le decía a Dios: ‘Yo no te pido que me des, sino que me pongas donde hay'. En Panamá teníamos un personaje, Enrique Vidal, mejor conocido como Parita. Él tenía una buena amistad con don Enrique Jiménez. Cuando este ocupó la Presidencia de la República llamó a su amigo Parita y le dijo: ‘¿Qué puedo hacer para ayudarte?'. Él le contestó: ‘Solamente quiero que me pases a buscar una tarde en el carro presidencial al Café Coca Cola'. Don Enrique, extrañado, le dijo: ‘Eso es todo? Parita le contestó: ‘Eso es todo lo que quiero de ti'. No sé si Parita tenía conocimiento de los rezos de Cantinflas, pero hay cierta similitud entre lo que uno le pedía a Dios y el otro al presidente de la República.

EMPRESARIO