De amistad en tempestad

Berna Calvit

La amistad peligra en tiempos de tempestad política. Los meses que faltan para llegar al 5 de mayo de 2019 cuando escogeremos a los nuevos gobernantes podrían poner a prueba la amistad entre amigos y familiares. Ya se siente el chisporroteo de antagonismos, ataques, y descalificación grosera. Es buen momento para plantearnos cómo manejar nuestras relaciones de amistad de ahora en adelante, porque una vez conocido el resultado de las urnas, satisfechos o no, retornaremos a la vida de antes de las elecciones. Creo que todos tenemos familiares y amistades en los diferentes partidos que están en la contienda electoral y en las filas de los candidatos de libre postulación. De partida digo que perder una amistad o ganarse una enemistad por diferencias, las que sean (política nacional o internacional, música, religión, arquitectura, literatura, etc.) es gran error. Tratar de imponer alguien su criterio a quien deja saber con claridad que no lo comparte, causa roces que a veces dejan cicatrices. La simpatía o afecto político debería expresarse solo cuando es necesario; andar como anuncio político pagado es válido si es un trabajo (catequización política) que se hace para algún partido o grupo en la contienda electoral; y aun así, con tacto, sin arrinconar.

En tiempo de campaña electoral es inevitable que en el trabajo, en familia o en reuniones sociales surjan conversaciones sobre candidaturas y partidos; sé de familias que en sus reuniones no las permiten para evitar disputas. Las discusiones políticas pueden llevar a agrias polémicas y ante alguien con ‘mollera cerrada' lo mejor es batirse en retirada para evitar un mal rato; mantenerse con terquedad en una disputa con tono airado y posiciones inflexibles es torpeza. No es difícil detectar si la intención de la discusión es el intercambio sereno de opiniones o de desafío en plan ‘ají congo'. Ante tal situación debe evitarse el apasionamiento que ahoga el razonamiento sereno. Zanjar con un ‘respeto tu opinión, pero no la comparto y mejor cambiemos de tema' es el mejor camino. En situaciones incómodas resulta eficaz el truco de escapar saludando a alguien a lo lejos y decir ‘Permiso, un amigo me está llamando' o ‘Disculpa, no me había dado cuenta de la hora y tengo un compromiso'. Lo sensato es no hacernos mala sangre ni perder tiempo en discusiones bizantinas. Si está en un grupo de personas soliviantadas, algo de buen humor puede ayudar a despejar la atmósfera. Un par de frases amigables para desviar las discusiones subidas de tono dan buen resultado, ‘Hace rato estaba por preguntarte por tus hijos, ¿cómo les va en la escuela? ¿y a tu papá ya le repararon el carro? Supe que ya eres abuelo'. Agárrese de algo así para bajar la temperatura, si no le interesa seguir en incómoda conversación. ¿Se ha preguntad o en qué lo beneficia seguirla? Piénselo.

Los candidatos tienen sus intereses y es entendible que le saquen filo a las debilidades de los adversarios; pero incluso en la disputa política deberían guardar un margen de respeto; un candidato histriónico, desorbitado, verbalmente agresivo, que no da muestras de inteligencia emocional es un elemento negativo que el votante debe eludir para no contagiarse ni dejarse enredar en los torbellinos que crea. Es entendible la tendencia a ser benévolos con los defectos de los que cuentan con nuestra simpatía, en este caso, política; y a la vez, realzar las fallas de los que se adversan. No obstante, es contraproducente no marcar los puntos negativos de nuestros candidatos y solo apreciar los positivos; cerrar los ojos ante sus debilidades es una de las razones que nos llevan al empecinamiento que luego expresamos en las discusiones.

Las redes sociales, armas de doble filo que facilitan mayor cobertura a los candidatos y a la opinión ciudadana, también sirve, por desgracia, a antisociales cibernéticos y en call centers a los troles (término usado en la jerga de Internet para los que publican mensajes ofensivos bajo nombres falsos) empleados para difamar a los adversarios. En meses de campaña se activa lo que tan gráficamente describe la frase ‘sacadera de trapos sucios'. Los candidatos saben que su pasado está bajo la lupa y es parte del precio que se paga por estar en el redondel político: y con el mejor ánimo posible deberían entenderlo sus seguidores. Porque todo esto es imposible de atajar y ni la feria de demandas millonarias que ordena el expresidente Martinelli logrará evitarlo. La tempestad política pasará. No permita que la tempestad le haga perder amigos.

COMUNICADORA SOCIAL.