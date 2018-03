Amenazas al ‘establishment' colombiano

Harry Castro Zachrisson

opinion@laestrella.com.pa



En esta región, tan cambiante y turbulenta, como se convirtió Latinoamérica, conviene reflexionar, sobre las causas que conducen a nuestros países, a giros ideológicos tan distintos, ayer de izquierda, hoy de derecha.

Por eso me propongo hablarles de las próximas elecciones presidenciales en Colombia (27/mayo/18) y de un candidato del cual las encuestas revelan su ascenso incontenible. Lo hago, entre otras razones, por la cercanía territorial e histórica con nuestro país, por los centenares de miles de colombianos residentes en Panamá y sobre todo, por lo que un triunfo eventual de este aspirante podría afectarnos como Nación. Me refiero a GUSTAVO PETRO, un acucioso economista, con dos especializaciones y un doctorado en Bélgica, exmilitante del movimiento insurgente M-19; quien, hoy de tránsito por la política, pretende un nuevo triunfo en las urnas, luego de ocupar cargos públicos como concejal, senador y el desempeño de una pésima alcaldía, la de Bogotá.

Este populista, haciendo uso de los mismos recursos de Chávez en las elecciones venezolanas de 1998, pareciera ser el candidato con más opciones del interior de la llamada nueva izquierda colombiana. Plantea un discurso fuerte y diferente y con expropiaciones en mente, abogando siempre por la justicia social, cuenta con el apoyo de los estratos más bajos y es conocido por todas estas características, que lo marcan en su vida, ¿porqué pudiera entonces ganar la Presidencia de Colombia? A mi juicio, por las razones que expongo a continuación:

Primero: por la división del establecimiento de derecha, las alternativas políticas son hoy más variadas, permitiéndole el paso a sectores de izquierda.

Segundo: las grandes maquinarias políticas están pasando mayores dificultades por sus peleas y divisiones, por el desgaste de la clase política y por la sucesión de escándalos de ilegalidad.

Tercero: por la falta de inclusión de gran parte de los sectores gobernados que no se ha visto en los últimos Gobiernos, una voluntad real para incluir a los excluidos.

Cuarto: por la negación o desinterés de las élites de descifrar los dramas nacionales.

Un eventual triunfo de la nueva izquierda en Colombia cada vez más real, sumada a la narcodictadura imperante en Venezuela, sería catastrófico para nuestra precaria democracia nacional, próxima a estas dos naciones.

En consecuencia, hago un llamado urgente al establecimiento económico nacional, a los prohombres influyentes, a los medios, a la sociedad civil en general, a los dirigentes sociales, a quienes inspiran y ordenan presidentes; que deben comprender, de una vez por todas, que ya no pueden disponer del país, que los desgastados líderes sociales deben ser reemplazados, que ya no hay más cabida a la demagogia y a los charlatanes de turno. Que llegó la hora de refundir la Nación y no se puede continuar alternando el poder entre unos pocos, acaparando la riqueza y consolidando monopolios. La izquierda tuvo su oportunidad en la década pasada y fracasó el modelo económico y hubo ausencia de moralidad.

Las masas están indignadas, hay sectores descontentos como los más humildes, la clase media, los jóvenes y están más atraídos por una oferta electoral que vaya contra la corrupción, el clientelismo y los vicios de la vieja política y que por el contrario, respaldan las reivindicaciones sociales, comprometidos con la equidad. Mientras el sector poderoso que dirige el país no quiera entender su fracaso e insista en la continuación del ‘statu quo', estaremos condenados como Nación a que se destaque en el escenario político otro populista similar, lleno de resentimientos y afán revanchista.

Colombia se juega su destino en estas elecciones, nosotros también en mayo/2019. El panorama es desolador para ambos países y las amenazas latentes. ¡Estamos advertidos! ¡En guerra avisada, no muere soldado!

ABOGADO