Afrontar el desamor

‘He terminado con alguien hace poco, y me siento muy deprimido'.

Mucha gente puede identificarse con estos sentimientos. Pero solo te derrumbas si eres víctima de obsesiones negativas o estás tan ciego de amor que no puedes ver nada más. Sea como sea, haz siempre todo lo que puedas por vivir con valor y ser fuerte. La juventud es el momento para avanzar con valor hacia el futuro. Así que no pierdas tu rumbo, ni te escondas en la sombra.

La juventud no es un momento para el pesimismo o la autocompasión. Esa es la mentalidad de los perdedores. En cambio, frente a este rechazo, espero que cultives un espíritu fuerte en que te haga pensar con seguridad: ‘Si no pueden apreciar lo maravilloso que soy, peor para ellos'. John D. Rockefeller, el empresario y filántropo americano que amasó una gran fortuna, era así.

En su juventud, cuando era pobre, pidió en matrimonio a su primer amor, pero ella lo dejó. Paradójicamente, la madre de la joven no le permitió a su hija casarse con alguien cuyas expectativas parecían tan poco prometedoras: ¡un ejemplo perfecto de lo difícil que es evaluar el potencial! En lugar de sentirse deprimido, parece que fue precisamente lo contrario lo que le ocurrió al joven Rockefeller.

No dejes que un corazón roto te desanime. Dite a ti mismo que no eres tan frágil ni tan débil como para que algo tan insignificante te derrumbe. Puede que pienses que la persona que has perdido es incomparable. Pero ¿cómo puede compararse esta persona con las próximas diez, cien, mil personas que conozcas? No puedes afirmar con seguridad que no vaya a haber otra persona que supere con creces a aquella otra en tus sentimientos. Conforme creces, el modo de ver a la gente también cambia. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les han roto el corazón y se han sentido incapaces de seguir adelante, con la autoestima por los suelos.

Pero nunca debes pensar que no vales nada. Eres irremplazable, eres más valioso que todos los tesoros del universo juntos. Ten presente este pensamiento, lucha para superar todos los obstáculos y supera todos los sufrimientos y dudas.

Es fundamental que te fortalezcas. Si eres fuerte, hasta tu tristeza se convertirá en una fuente de enriquecimiento, y las cosas que te hacen sufrir te purificarán. Precisamente, cuando hayamos experimentado un gran sufrimiento podremos crecer fuertes y convertirnos en adultos capaces. He oído decir: ‘Si estás triste, llora, llora hasta que las lágrimas hayan lavado tu dolor'. Es como cruzar un río de sufrimiento. Quienes lo han hecho, tienen profundidad y un brillo que desconocen quienes no lo han experimentado. La cuestión es no ahogarse en el río.

Lo importante es seguir avanzando. Si utilizas tu tristeza como fuente de crecimiento, te convertirás en una persona más fuerte, abierta, y maravillosa. Esto es lo que cosechas con tu tristeza y tu sufrimiento.

Mantén la cabeza alta. Serás un vencedor por haber vivido con toda tu energía.

