¡Se acabó el relajo!

Carlos E. López

opinion@laestrella.com.pa



Es una expresión exclamativa, difícil de asimilar para la ciudadanía. Comienzo por la Contraloría General de la República, que en la década pasada, primero fue madrinazgo, y luego continuaron los excitadores de la corrupción. A esta institución le hace falta disciplina, para que mengüen las malas prácticas gubernamentales.

Por otro lado, las distracciones de los servidores públicos terminarán cuando la unidad ejecutora denominada Auditoría Interna de cada institución haga su trabajo con eficiencia y eficacia, que es la de revisión y evaluación de los cincos recursos del Estado. Porque, los informes de gestiones quinquenal, se observaron las falencias. Además, nunca mostraron copia del Acta de Traspaso de Gestión y Actuación.

Auditoría Interna del sector público, le hace falta orden. Ahora, deberán poner sobre el pupitre el prescrito presidencial: ‘Prohibido mentir, prohibido robar, y prohibido permitir robar'. Ya que los informes de auditoría administrativa, que elaboran algunas entidades, no reflejan que los auditores tengan conocimiento. El manejo del conocimiento, sobre todo en la formación de auditor, es defender y proteger los activos. Además, estos servidores públicos tienen que estar despiertos en la estructura de pensamiento del señor presidente.

El presidente Cortizo ha designado a un grupo de ciudadanos buenos y excelentes para la administración pública. Es un conjunto de personas con esplendidez para iluminar a la sociedad panameña. Sin embargo, estos no podrán hacer mucho, porque quienes participan como colaboradores en las entidades están por clientelismo, y no por mérito. No son lo mismo clientelismo y mérito. El clientelismo es favoritismo, amiguismo, etc. El mérito es academia, por ejm, en la UP el 1 es regular, 2 es bueno y 3 es excelente. Además, abarca el escenario de criterio de evaluaciones (Títulos Académicos, Desarrollo Profesional, Ejecutoria y Publicaciones, Experiencias Laboral y Evaluación del Desempeño) una gama de conocimientos. El presidente electo, en sus apariciones públicas, varias veces ha reiterado ‘un grupo unido para trabajar las 24/7 para atender al público, y a las comunidades'.

Reitero, la distracción de los servidores públicos terminarán cuando a la unidad ejecutora denominada Auditoría Interna de cada institución haga su trabajo con eficiencia y eficacia, por la cual están normados para revisar y evaluar los recursos gubernamentales mediante el instrumento ‘Auditoría Administrativa'.

La fuerza de voluntad, vigor y tesón en las actividades de asesoría y consultoría de los auditores (CPA) demostrarán si la institución goza de una buena salud estructural para la cual fue creada, para atender y resolver los problemas, las necesidades y aspiraciones de la población.

Ahora, el Ministerio de la Presidencia en su condición de coordinador administrativo del sector ejecutivo, tiene la gran oportunidad de implementar en el escenario de desarrollo organizacional la práctica de la política de la apertura del ojo (ver + analizar= observar // mirar + pensar= razonar) los diversos informes de auditoría administrativa de las entidades mediante el programa de procedimiento de seguimiento y cumplimiento de la gestión y desarrollo de las instituciones.

Después de 365 días veremos si continúa el relajo.

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CPA.